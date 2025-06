CPI das Bets: Deolane Bezerra reage a pedido de indiciamento e critica 'preconceito estrutural'

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra usou as redes sociais para rebater o pedido de indiciamento feito contra ela no relatório final da CPI das Bets. O documento, apresentado nesta terça-feira (10) pela relatora da comissão, a senadora Soraya Thronicke, inclui o nome de Deolane entre os 16 indiciados, entre pessoas físicas e jurídicas, suspeitos de envolvimento em crimes como propaganda enganosa, estelionato, lavagem de dinheiro e operação de apostas sem autorização legal.

Segundo o relatório, Deolane seria sócia oculta da casa de apostas ZeroUm e promoveria, de forma ostensiva, "a atividade ilegal em suas redes sociais". O texto afirma que a empresa promovida pela influenciadora anunciava falsamente estar regularizada junto ao órgão federal, o que, em tese, configuraria estelionato. Também foi levantada suspeitas de que a influenciadora utilizaria “laranjas” para ocultar sua verdadeira participação na empresa, o que poderia se enquadrar como lavagem de dinheiro.

Em seus stories no Instagram, Deolane desabafou: "Indignada??? Não estou, talvez aprendi a conviver com esse preconceito estrutural assolado em um país em que uma MULHER nunca pode nada, principalmente 'se meter' a fazer algo liderado por homens, que no presente caso foram isentos de uma propositura de indiciamento, não é?", escreveu. "Minha luta é contra o sistema, é contra quem usa a máquina do Judiciário para satisfazer interesses próprios", continuou. Outras influenciadoras também foram mencionadas no relatório, incluindo Virgínia Fonseca.

Com mais de 21 milhões de seguidores em apenas uma rede social, Deolane afirmou que sempre agiu conforme a lei. "Eu sempre trabalhei dentro dos limites da lei, sempre declarei meus impostos e fui transparente nas minhas publicidades, diferente de muitos que estão por aí livres e passando batido... Mas por que ??? Vamos entender juntos????", questionou.

Finalizando a série de publicações, disse: "A pessoa aqui não tem dom pra vítima!!!". Nos stories, a influenciadora também anunciou que irá se pronunciar novamente sobre o assunto após a votação do relatório no Senado.

Apesar de ter sido anteriormente registrada como sócia da plataforma investigada, Deolane não figura atualmente no quadro societário da empresa. Ainda assim, órgãos como o Ministério Público devem analisar o relatório e decidir pela apresentação ou não das denúncias.