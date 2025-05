CPI das Bets aprova condução coercitiva de Jon Vlogs após ausência do influenciador

A CPI das Bets aprovou, nesta terça-feira,27, a condução coercitiva do influenciador Luan Kovarik, conhecido como Jon Vlogs, e do empresário Jorge Barbosa Dias, dono da casa de apostas MarjoSports. Ambos haviam sido convocados para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura irregularidades no mercado de apostas, mas não compareceram à sessão realizada nesta tarde.

À CPI, Jon Vlogs informou que não compareceu por estar fora do país, o que gerou críticas da senadora Soraya Thronicke (Podemos), relatora da comissão. "Nós sabemos muito bem quão ricas essas pessoas são. Elas podem vir do exterior, porque tem voo todos os dias para o Brasil. Na minha concepção, é má vontade, uma desculpa" declarou.

Convocado a pedido da relatora, Jon Vlogs está na condição de investigado. Segundo a justificativa do requerimento de convocação, o influenciador e empresário tem relevância no mercado de apostas on-line por ser proprietário da plataforma Jonbet, que opera sob o mesmo CNPJ da Blaze - outro site amplamente divulgado em campanhas de Jon Vlogs nas redes sociais.

VEJA MAIS

Já Barbosa, proprietário da MarjoSports, comparece à comissão como testemunha, também por iniciativa de Soraya. Os parlamentares querem esclarecer os critérios de credenciamento adotados, além de investigar suspeitas de envolvimento da empresa com lavagem de dinheiro.

Senadores criticam a ausência dos convocados

Além de Soraya, o presidente da CPI, Hiran Gonçalves (PP-RR), também criticou a ausência dos convocados. Ele afirmou haver indícios de que Jon Vlogs seja um dos proprietários da empresa de apostas Blaze, que, segundo o senador, é a principal contratante de influenciadores para divulgar jogos de aposta. As supostas irregularidades nas propagandas das plataformas de apostas também são alvo da investigação.

"Vamos voltar nossa atenção para a Blaze. A ausência dos convocados não é um mero inconveniente, é um ato de desprezo com esta comissão. Determinarei a adoção de medidas apropriadas à Advocacia do Senado" declarou Hiran, referindo-se à condução coercitiva.

A condução coercitiva ocorre quando a pessoa pode ser levada à presença de autoridade, mesmo contra sua vontade, para prestar depoimento.

CPI pode ser prorrogada

Com dificuldades para fechamento do relatório, Soraya teme não conseguir colher depoimentos de pessoas suspeitas de estarem ligadas a esquemas criminosos dentro das casas de apostas no prazo para o encerramento da CPI, em 14 de junho.

"Eu estou com o prazo estourando e preciso ouvir gente que está lavando dinheiro", disse Soraya ao Estadão na última semana.

Na reunião desta terça-feira, os senadores Izalci Lucas (PL-DF) e Eduardo Girão (Novo-CE) defenderam uma segunda prorrogação da CPI, que já foi estendida por 45 dias.

Izalci argumentou que o depoimento de Jon Vlogs é essencial para os trabalhos do colegiado. "Encerrar essa CPI sem ouvir o que foi dito aqui por esse influenciador é irresponsabilidade nossa. Acho que a gente deve já reforçar com o presidente Davi para botar na pauta a prorrogação da CPI", disse o parlamentar.

Segundo as regras da Casa legislativa, o prazo de funcionamento da CPI poderá ser prorrogado por requerimento de um terço dos membros do Senado.