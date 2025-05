CPI das Bets: entenda a polêmica entre mãe de Virginia e Padre Patrick

Margareth Serrão, de 59 anos, mãe da influenciadora e promotora de bets Virginia Fonseca, fez um desabafo via redes sociais na quarta-feira (21/05), criticando as declarações de padre Patrick Fernandes, de 37 anos, durante o depoimento do mesmo na CPI das Apostas Esportivas, popularmente conhecida como "CPI das Bets" no Senado, em Brasília.

O principal motivo da crítica de Margareth foi pelo fato de que, durante o depoimento no Senado, Padre Patrick criticou diversos influenciadores, como Virginia Fonseca, Rico Melquiades e até clubes de futebol, que promovem casas de apostas online e afirmou tal prática é um vício e é o oposto de tudo o que o evangelho prega: "São, não só do vício, senador, mas para a gente, no nosso caso, a acusação de pecado, porque a gente acredita que seja pecado. É contrário ao Evangelho, então a gente tem que falar sobre isso também”, disse o religioso.

Padre Patrick Fernandes criticou influenciadores em seu depoimento (TV Senado - Reprodução)

A mãe de Virginia Fonseca afirmou que o padre está atrás de "biscoito" devido as declarações do religioso. “Mas agora até padre atrás de biscoito, de seguidores, de ganhar engajamento. Está disseminando ódio. É o fim dos tempos, mesmo!”, disse em postagem realizada em seu perfil no Instagram.

Virgínia Fonseca foi indiciada a depor na CPI das Bets (TV Senado - Reprodução)

Com a grande repercussão da resposta, o padre publicou uma tréplica na rede. Em tom apaziguador, ele afirmou que “não é o engajamento” que paga seu salário, que ela assistisse a toda a CPI e desejou apenas coisas boas a Margareth:

"Logo, já que está com tempo, assista por completo ao vídeo da CPI e se pergunte se, em algum momento, eu ofendi a sua família. Eu estive ali para alertar sobre jogos online. Se você se sentiu ofendida em algum momento, peço desculpas, mas acho que não fui eu quem a acusou — foi a sua própria consciência. Deus abençoe", treplicou o religioso.

