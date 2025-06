Thalles Luna lança clipe de ‘La Musa De La Playa’, faixa do álbum em espanhol ‘Amor’

O cantor e compositor Thalles Luna lançou no dia 10 de junho o videoclipe da música “La Musa De La Playa”, parte do álbum “Amor”, primeiro projeto do artista totalmente em espanhol, divulgado em novembro de 2024. O vídeo já está disponível no canal oficial do artista no YouTube.

Assista:

O clipe tem direção de Gabriel Foloni e roteiro assinado por Thalles em parceria com sua esposa, Andressa Luna. A produção mostra a história de um homem que se envolve com uma mulher enigmática, interpretada pela modelo Vittória Calabró. As imagens retratam cenas em clima praiano e apresentam uma narrativa centrada em desejo e busca afetiva.

Gravado com estrutura internacional, o projeto audiovisual amplia a presença de Thalles no reggaeton produzido no Brasil. O artista já anunciou o lançamento da versão em português da faixa, chamada “Meu Litoral”.

A música foi inspirada em uma experiência que o cantor define como uma paixão impactante. Segundo ele, a intenção foi transformar essa vivência em um produto visual que comunicasse sensação, tempo e percepção pessoal.

“‘La Musa De La Playa’ nasceu de uma fantasia, daquelas paixões que mexem com a mente e os sentidos. Quis transformar essa sensação em algo visual, quente e misterioso — quase como um delírio de verão.”, revela Thalles.

“Esse clipe representa muito do que eu estou vivendo artisticamente agora: liberdade criativa, coragem de ousar e conexão com uma estética que sempre admirei. Foi um desafio, mas também uma entrega muito verdadeira.”, completa o cantor.

Trajetória

Thalles Luna é natural de São Paulo e começou a escrever músicas aos 12 anos, período que coincidiu com a morte do pai. Em 2019, lançou a primeira canção, “Com Você”. Pouco depois, ganhou visibilidade com “Baila Comigo”, que superou 130 mil visualizações no YouTube.

Desde então, construiu um repertório baseado em temas como amor, perda e desejo. Possui três álbuns lançados, milhões de reproduções em plataformas digitais e já participou de programas de rádio e televisão. Em 2022, a faixa “Novo Dia” entrou na programação da Band FM, ampliando sua presença no cenário nacional.

O artista também desfilou no Carnaval de São Paulo pela escola de samba Gaviões da Fiel. Em 2024, lançou o álbum “Amor”, marcando sua transição para músicas em espanhol e consolidando sua atuação no gênero reggaeton com músicas como “La Gitana” e “La Musa De La Playa”.