Durante passagem por Belém, Mari Maria prova açaí com farinha e outras iguarias paraenses

A influenciadora paraense Pamela Cruz, conhecida por seus vídeos virais em que se maquia dentro do transporte público, participou nesta terça-feira (17/06) de um evento especial ao lado da maquiadora Mari Maria, em Belém. O encontro fez parte do pré-lançamento de um novo produto cosmético da marca de Mari: um lip balm com sabor açaí, desenvolvido para hidratar e proteger os lábios.

Antes da apresentação oficial do produto em uma loja de cosméticos localizada em um shopping no centro da capital paraense, Mari Maria convidou um grupo de influenciadoras locais, entre elas Pamela, para um almoço com pratos típicos da região.

Durante o encontro, transmitido em tempo real nos Stories da paraense, Mari Maria apareceu experimentando iguarias paraenses como bolinho de maniçoba, caranguejo e o tradicional açaí da região.

“A comida está gostosa”, comentou a maquiadora enquanto se servia na mesa, que também incluía peixe frito e tacacá.

“Aqui a experiência é completa”, declarou Mari Maria, após provar o açaí puro com farinha, como é costume entre os paraenses, antes de acrescentar açúcar. Pamela brincou com o momento e disse que Mari estava “raiz” por mergulhar de verdade na gastronomia local.

Em dado momento, Mari Maria foi questionado pelos seguidores de Pamela se preferia maniçoba ou tacacá, e a maquiadora respondeu de pronto: “Maniçoba”.

Mari também apareceu dançando a música “Voando Pro Pará” com as blogueiras. “Até tremer a moleca tremeu, que ela não é palhaça, não”, brincou Pamela.