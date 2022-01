Influenciadora Mari Maria dá à luz ao segundo filho, em Miami, nos Estados Unidos

A influenciadora de maquiagem Mari Maria deu à luz ao segundo filho, Noah, em Miami, nos Estados Unidos. O irmão caçula de Davi, de um ano, chegou ao mundo pesando 2,860 kg e medindo 50cm, segundo informação da Caras. O pequenino é filho do relacionamento de Mari com o empresário Rudy Lourdes.

No Instagram, Mari compartilhou cliques do parto e celebrou o amor pela família. "Sobre hoje. Filho você me trouxe várias novas emoções, principalmente uma nova sensação de liberdade e serenidade. Eu, seu pai e seu irmão estamos ainda mais completos agora com a sua chegada!", escreveu a influenciadora. Confira:

VEJA MAIS