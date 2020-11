Rafa Kalimann e Mari Maria são detonadas após dublarem julgamento de Mari Ferrer

A dublagem da fala de Mariana Ferrer, vítima no julgamento que resultou na sentença de “estupro culposo”, gerou polêmica nas redes sociais. A ex-BBB Rafa Kalimann e a influencer Mari Maria postaram vídeos com a temática e receberam críticas nesta quinta-feira (5).

Rafa aparece maquiada e com filtro, atuando como se fosse Mari Ferrer pedindo respeito ao advogado do empresário André de Camargo. A influencer e recém-contratada pela Globo apagou o vídeo, mas as imagens já haviam viralizado.

Muito cuidado com quem vocês seguem e ajudam a crescer e ter alcance. essa do vídeo é a Rafa Kalimann que teve milhares de votos para vencer o programa big brother e fez hj um tik tok com o áudio da Mari Ferrer em um momento devastador pra muitas mulheres. pic.twitter.com/PPHqaMaoyq — m. JUSTIÇA POR MARI FERRER (@obsessedbyziamm) November 5, 2020

Ela se desculpou pelas imagens. "Peço desculpas de todo coração pelo meu último tiktok, fui infeliz e indelicada. Minha intenção era outra. Reconheço totalmente meu erro e agradeço quem me alertou!", escreveu.

Peço desculpas de todo coração pelo meu último tiktok, fui infeliz e indelicada. Minha intenção era outra. Reconheço totalmente meu erro e agradeço quem me alertou! — Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) November 5, 2020

A blogueira de maquiagem Mari Maria também postou o mesmo tipo de vídeo, mas as imagens tiveram menor proporção nas redes.