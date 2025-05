Odoguiinha aposta em forró romântico em seu novo single ‘Eu e Você’

O cantor Odoguiinha, representante do forró contemporâneo, lançou na quinta-feira (22/05) o single “Eu e Você” em todas as plataformas digitais. A faixa foi divulgada de forma independente e aposta em uma combinação de batidas modernas com uma letra romântica, que aborda os contrastes entre paixão intensa e vulnerabilidade emocional.

Com influências do forró eletrônico, o novo trabalho traz um refrão de fácil assimilação e mantém a linha estética já associada ao artista. A música reforça o estilo autêntico do artista, que vem ganhando espaço no cenário musical nacional sem o apoio de grandes gravadoras, destacando-se pelo uso estratégico das redes sociais e pela proximidade com o público.

Segundo o cantor, a canção foi pensada como uma expressão pessoal e direta sobre relações afetivas.

“Essa música é um presente para quem acredita no amor, mesmo depois de tantas decepções. Quis trazer algo verdadeiro, íntimo, com minha cara e minha alma. É a canção que resume o que eu vivo e o que muitos vivem: a vontade de estar com alguém, de forma leve, mas intensa”, revela o cantor.

A produção da faixa alia elementos técnicos refinados a uma interpretação vocal que revela o amadurecimento artístico de Odoguiinha. O cantor constroi sua identidade musical a partir da fusão de referências que incluem o forró tradicional, o pop latino, a sofrência e gêneros urbanos.

Anteriormente, o artista já alcançou expressiva audiência com faixas como “Muero Por Tenerte”, em parceria com Vinicius Henuns, que ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações. Outro destaque é “Se Decepção Matasse”, colaboração com Luiz Kingsman, que acumula mais de 500 mil views nas plataformas.