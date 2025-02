Irmãs Barbosa lançam segunda parte do projeto musical 'Pra Cantar Histórias'

O EP 2 do projeto 'Pra Cantar Histórias', das Irmãs Barbosa – Edna e Dinah –, estará disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (7/02). O lançamento dá continuidade ao trabalho audiovisual gravado em agosto de 2024 e apresenta cinco faixas, com destaque para 'Coincidência', que chega acompanhada de um videoclipe no canal oficial das artistas no YouTube.

Além dela, o EP apresenta 'Paixão', 'Tá Com Raiva de Mim' e 'Cuida de Mim' (com vídeo disponível em 11/02), 'Uma Noite Especial' e 'Foi Pensando em Você' (com vídeo disponível em 12/02) e 'Guarânia Chora' (com vídeo disponível em 13/02).

O álbum será lançado na íntegra no dia 21 de fevereiro. A produção musical é de Orlando Baron e os vídeos são dirigidos pela Caverna Filmes.