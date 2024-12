Juan de Bourbon se prepara para o lançamento do álbum ‘Versões 2’

O cantor Juan de Bourbon está se preparando para lançar o aguardado álbum “Versões 2”, no próximo dia 20 de dezembro. O projeto, que estará disponível em todas as plataformas digitais, traz uma seleção de clássicos interpretados de maneira única, abrangendo diversos estilos musicais, como samba, bolero, forró e MPB, além de faixas em espanhol, francês e português.

Com canções como “Acércate más”, “Conceição”, “El día que me quieras”, “Fascinação”, “Xote das Meninas”, “Naquela Mesa”, “Tú me acostumbraste” e “Ne me quitte pas”, o álbum promete emocionar o público com a sensibilidade e versatilidade musical de Juan.