Markinho Duran e banda Mahi lançam single 'Até o Fim' nesta sexta-feira

Uma parceria inédita, entre o cantor paraense Markinho Duran e a banda carioca Mahi, vai presentear os fãs do Pop Rock com o novo single “Até o Fim”, que será lançado nesta sexta-feira (6) em todas as plataformas de streaming de música. A canção possui elementos marcantes do Pop Rock brasileiro e une os talentos da Banda Mahi e Markinho Duran em uma melodia envolvente.

“Até o Fim” apresenta aos fãs acordes marcantes e uma letra tocante, que fala sobre os sentimentos de uma pessoa que precisa ser forte para ultrapassar obstáculos.

“A música explora o tema da perseverança, abordando com sensibilidade a luta por sonhos e a resiliência diante dos desafios da vida", explica Léo Jack, integrante da banda carioca Mahi.

Além do single que será lançado na sexta-feira, “Até o Fim” também ganhará um videoclipe, que contará novamente com parceria do paraense Markinho Duran e da banda carioca Mahi. O vídeo exibirá imagens de conexão entre o Pará e o Rio de Janeiro, e será disponibilizado nas plataformas digitais dos músicos.

Parceria Belém e Rio de Janeiro

De acordo com os artistas, o feat musical entre a banda e o cantor paraense trouxe autenticidade para a composição, que ganhou uma química narrativa ainda mais rica. Essa dinâmica entre os músicos aconteceu de forma natural, já que os integrantes do grupo Mahi tem uma amizade de mais de 6 anos com Markinho Duran.

Integrantes da banda Mahi celebram amizade com Markinho Durante através da canção 'Até o Fim' (Foto: Ernani Pinho)

“É a concretização de uma amizade que já tem mais de 6 anos, além de ser um sonho antigo dos integrantes da banda Mahi, pois desde que nos conhecemos a química foi perfeita, então através de vários encontros musicais, podemos mostrar para o público um resultado dessa harmonia perfeita", destaca Rafaella Guarany, integrante da banda Mahi.

Markinho Duran salienta que além de celebrar a amizade entre os músicos, a música faz uma conexão cultural entre Rio de Janeiro e Belém.

“Nós pensamos em registrar essa nossa amizade em algum momento e aí apareceu a oportunidade de criarmos essa música juntos. ‘Até o fim’ está belíssima, regada a muito carinho e é uma espécie de intercâmbio cultural entre o Pará e o RJ, inclusive o clipe, que é como se fosse uma ponte aérea entre Belém e o Rio, eles filmaram em alguns pontos turísticos de lá e eu vou filmar aqui em Belém”, explica o músico.

O paraense também destaca as referências musicais que foram utilizadas na criação da canção.

“A ideia era ter algumas referências, e a referência deles para a música foi Coldplay, e eu foi 30 Seconds To Mars. Se tu for ouvir a música, não é parecida com nada da banda, mas você percebe algumas referências. A gente juntou essa energia das inspirações e o resultado é essa música que está incrível”, conclui o cantor.

A música 'Até o Fim' estará disponível nas plataformas digitais na sexta-feira (6). O pré-save do single já pode ser feito nos serviços de música.

Sobre a banda Mahi

A banda Mahi é formada pelo casal Léo Jack (voz e violão) e Rafaella Guarany (voz), atriz e cantora que apresentou o programa Big Brother durante 5 anos e fez várias participações em novelas. A banda também é composta de grande amigo do casal, o baixista Wellington Graziane.

Sobre Markinho Duran

O cantor paraense é considerado um dos maiores representantes do pop rock paraense e a sua primeira banda de grande expressividade, da qual fez parte, foi a chamada “Violetha Púrpura”, uma das mais importantes do gênero rock da época no estado do Pará, sucesso entre os anos de 1990 e 1994.