Viviane Batidão lançará feat com Matheus Fernandes: 'Será lindo'

A cantora Viviane Batidão assinou, na última terça-feira (23), contrato com uma produtora de Fortaleza (CE), a mesma agência responsável pela carreira do cantor sertanejo Matheus Fernandes. Em breve, os artistas lançarão uma música juntos pela primeira vez. A notícia foi anunciada em primeira mão por Matheus Fernandes ao jornalista Matheus Viggo em junho deste ano, durante a primeira edição do Parárraiá em Belém. "A Viviane é uma super cantora e acho que em breve vai rolar um feat aí", disse o cantor na ocasião.

A parceria com Matheus Fernandes será o primeiro lançamento de Viviane Batidão na nova agência e, segundo a artista paraense, marcará o início de muitas outras colaborações. "Terão vários feats, não vou poder falar muita coisa (risos). Vocês irão ver o trabalho que será lindo", prometeu a cantora. Em seu Instagram, Matheus Fernandes deu boas-vindas à Viviane Batidão na agência. "Do Pará pro Brasil", publicou o músico. A parceria visa expandir o alcance do tecnomelody, gênero pelo qual Viviane Batidão é reconhecida.

VEJA MAIS

Do Pará para o Brasil

Nascida em Santa Izabel do Pará, Viviane Batidão começou sua carreira aos 15 anos na banda B. Fênix e lançou sua carreira solo em 2007, adotando oficialmente o sobrenome "Batidão". Entre seus sucessos estão "Vem Meu Amor" e "Haja Paciência". Considerada um ícone da música paraense ao lado de artistas como Valéria Paiva e Joelma, Viviane Batidão completará 25 anos de carreira em 2024.