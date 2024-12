Lukinhas lança 'Menor Sonhador' em parceria com Xande de Pilares

O cantor Lukinhas apresentou seu novo single, "Menor Sonhador", que já está disponível em todas as plataformas digitais. A música, criada em parceria com Rapha Oliveira, aborda os desafios enfrentados por aqueles que crescem em comunidades, refletindo a trajetória pessoal do artista e a luta por seus sonhos.

"Essa música fala muito sobre não desistir dos sonhos. O menor sonhador sou eu, quando era criança", contou Lukinhas, que busca, por meio de suas letras, transmitir mensagens de superação e perseverança.

A colaboração com Xande de Pilares representa um marco na carreira de Lukinhas. "Sempre admirei muito o trabalho do Xande. Ele é um mestre da música popular brasileira, e tê-lo na minha música é uma honra", declarou. Já Xande ressaltou sua conexão com a canção. "Quando li a letra, me emocionei. É uma história com a qual eu me identifico profundamente, por também saber de onde vim e onde quero chegar", explicou o artista.

A música é um relato emocionante de quem enfrenta obstáculos sem perder a fé em um futuro melhor. A canção também é uma homenagem de Lukinhas ao seu avô, uma figura importante que sempre o apoiou. "Meu avô acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Essa música é uma forma de mostrar o quanto ele foi essencial na minha trajetória", revelou.