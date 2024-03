Xande de Pilares canta hits ao lado de artistas paraenses

Como já é tradição, o cantor Xande de Pilares retorna para mais um show em Belém. Neste sábado (23), o carioca faz uma apresentação na Dubai Eventos, na festa "Esse é o Papo", que tem a banda Papo Em Off como anfitriã.

Além dessas duas atrações, o evento ainda recebe Nosso Tom, Irreverência, Bino, Pagode do Mirim e Vem Pro Rolê.

Mesmo mantendo a intensa agenda de shows, Xande de Pilares estreou na teledramaturgia em 2023. Com mais de 30 anos de carreira na cena musical, o sambista deu vida a Darci na novela "Todas as Flores", que inclusive, foi o conteúdo mais assistido do Globoplay.

Em 2014, ele atuou no filme Made In China, na pele de Francis, namorado da personagem de Regina Casé.

2023 foi um ano marcante para Xande de Pilares. Além da atuação, o músico lançou “Xande Canta Caetano”. O álbum chegou a levar Caetano Veloso as lágrimas de tanta emoção, as imagens foram compartilhadas no Instagram do artista. "Meus filhos e eu tínhamos ‘Tá Escrito’ como parte do repertório de Ofertório - nosso projeto em família entre 2017 e 2019, mas eu não poderia imaginar que, anos depois, ganharia um presente tão bonito quanto o álbum Xande Canta Caetano, que chega ao mundo dias antes do meu aniversário de 81 anos", escreveu Caetano. "Xande é um talento real, verdadeiro. Fico honrado, grato e encantado", completou.

Porém, para essa apresentação de Belém, Xande de Pilares chega com seu show tradicional com muitos sucessos e samba. O artista é dono dos hits: “Velocidade da Luz”, “Tá Escrito”, “Coração Radiante”, “Grades do Coração” e “Deixa Acontecer”; que fazem parte do seu repertório.

O artista também fez uma apresentação no BBB 24, que ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Xande cantou seus grandes sucessos e ainda dançou no meio dos participantes.

Este ano, também faz parte da segunda temporada da série "Encantado's", do Globoplay, que teve estreia mês passado. O cantor Xande de Pilares também empresta sua voz para a abertura da produção desde o primeiro episódio.

"Ter a oportunidade de estar numa série que retrata a minha infância e adolescência, já que eu fui criado entre Pilares e Abolição", disse o artista ao Gshow. "Aparecem as ruas que brincava quando era criança, e estou novamente vivendo a mesma coisa de ver o cenário em que cresci e estar ali, fazendo parte e colocando minha energia boa e a vontade de aprender a arte da dramaturgia. Só Deus mesmo", acrescenta.

Agende-se

Data: sábado, 23

Hora: 20h

Local: Dubai Eventos - Rod. Augusto Montenegro, 981 - Parque Verde, Belém