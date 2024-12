AC OP lança Projeto Linguagem Espacial para incluir deficientes auditivos na música

O artista AC OP, nome artístico de Flávio Nunes, lança um projeto que promete transformar a relação da comunidade surda com a música. Contemplado pela Lei Paulo Gustavo, o Projeto Linguagem Espacial foi idealizado para incluir deficientes auditivos no universo musical de forma ampla e acessível. Por meio de interpretações em Libras que capturam letra, melodia e ritmo, o projeto culminará em um álbum multimídia de rap, com cinco faixas inéditas, abordando temas como superação, combate ao suicídio e quebra de paradigmas.

A inspiração para o projeto veio enquanto AC OP ouvia o álbum Slime Season, do rapper americano Young Thug. A capa do disco, que traz o nome em linguagem de sinais, despertou sua curiosidade sobre como a comunidade surda consome música. Após observar adaptações em Libras em shows e eventos, ele iniciou uma pesquisa aprofundada, descobrindo que, embora as pessoas surdas possam consumir música, isso ainda ocorre de forma limitada devido à escassez de materiais adaptados.

“Vi que a comunidade surda consome música, mas de uma forma restrita, porque há pouco material adaptado em Libras. Foi aí que nasceu o Linguagem Espacial, onde as faixas serão ‘cantadas em Libras’, com elementos como interpretação musical, expressão facial e movimentos corporais para transmitir ritmo e emoção”, explica AC OP.

Inovação e acessibilidade

O álbum multimídia combina tecnologia, criatividade e inclusão, traduzindo o rap de maneira que vai além da audição. A Cada música será “cantada” em Libras, com intérpretes que utilizam linguagem corporal e expressões faciais para transmitir o sentimento e o ritmo das canções. Essa abordagem proporciona uma experiência imersiva para a comunidade surda, algo inédito no cenário musical brasileiro.

Lançamento e expectativas

Originalidade é a palavra que define o projeto. AC_OP promete uma sonoridade única, que mescla diferentes gêneros musicais, elevando o rap a um novo patamar. “O Linguagem Espacial é meu melhor trabalho até agora. Coloquei todo o meu sentimento e musicalidade nele, e tenho certeza de que quem ouvir vai gostar”, afirma o artista.

O lançamento ocorrerá neste sábado (21). O álbum estará disponível gratuitamente em plataformas como Spotify e YouTube, reforçando o compromisso com a inclusão e a acessibilidade.