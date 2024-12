Maquiadora faz tutorial de maquiagem em Libras; confira

Thais Braz, maquiadora nascida no interior da Bahia, cria tutoriais desde 2013 e viralizou no Instagram e promoveu a acessibilidade com um vídeo em que ensina a fazer maquiagem utilizando a Libras (Língua Brasileira de Sinais).

No conteúdo, Thais faz uma maquiagem completa para o fim de ano e interage com o público. Na legenda da publicação, ela fala sobre as barreiras que muitas pessoas surdas enfrentam, como a falta de acesso à educação inclusiva. Além disso, ela afirma "Inclusão não é moda. É necessidade".

Durante todo o vídeo, a maquiadora que promove outras ações inclusive, utiliza a Libras para ensinar como as pessoas podem fazer a maquiagem e o vídeo repercutiu.

Confira o vídeo:

Nos comentário da publicação, algumas pessoas comentaram: "Já vi maquiadora boa mas você é extraordinária". "Linda, maravilhosa e inclusiva", disse outra.

Uma professora de Libras chegou a comentar: "Que legal! Muito importante aprender a Libras, por isso amo ensinar a Libras!".

Uma pessoa surda, que faz tutorial de maquiagem, disse: "Gostaria de libras, amei! Sou surda também sou profissional para aprender maquiagem make". "Sou surda e meu sonho ser profissional maquiagem é segui tudo seus porque eu amo", comentou outra.

Outra pessoa reforçou a importância da língua de sinais e comentou: "Necessária demais! Sou uma surda oralizada aqui q sabe também Libras! A legenda também é extremamente necessária pq nem.todos os surdos sabem língua de sinais! Seu conteúdo é fantástico e vc também" (sic).

Algumas pessoas escreveram uma das frases utilizadas no vídeo por Thais Braz: "Com certeza a luta frase foi: Você consegue!"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)