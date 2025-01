Em meio a polêmica, clube do Amazonas faz postagem reafirmando nome ‘Castanha-da-Amazônia’

Em meio a polêmica sobre as formas de chamar a popularmente conhecida Castanha do Pará, o Manaus FC, clube da capital do Amazonas usou as redes sociais para falar do assunto. Em uma postagem feita no último domingo (05/01), o clube diz que o estado é o maior produtor da "Castanha da Amazônia", nome que gerou revolta dos paraenses.

Nos comentários, alguns internautas concordaram com a postagem, que utilizou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), enquanto outros enfatizaram que o nome é “Castanha do Pará”, independente dos números de produção.

“Qual é a castanha da Amazônia? Conheço a do Pará, ou estão querendo batizar outro nome na marra?”, chegou a comentar um seguidor.

Polêmica

A controvérsia sobre a nomenclatura da castanha teve início durante o programa “É de Casa” da Rede Globo, quando o ator amazonense Adanilo se referiu ao ingrediente como Castanha-da-Amazônia enquanto fazia uma receita típica de Manaus, capital do estado. A apresentadora Talitha Morete prontamente o corrigiu, afirmando: "A castanha da Amazônia aqui a gente chama de castanha do Pará". Adanilo respondeu: "É do Pará também, é da Amazônia, do Brasil, chamam de um monte de nome".