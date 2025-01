'Castanha-da-Amazônia' causa polêmica e internautas reagem na web: "Isso tudo é pra não falar PARÁ?"

Em meio à repersussão da fala do ator Adanilo sobre a 'naturalidade' da bertholletia excelsa, conhecida como castanha-do-Pará, muitos internautas reagiram à fala do amazonense na rede. Adanilo participou do programa É de Casa, da TV Globo, no último sábado (04), quando se referiu ao fruto como castanha-da-Amazônia, revoltando os paraenses.

No antigo Twitter, Adanilo foi alvo de críticas de muitos paraenses. "O ator de Manaus chamando castanha do Pará de castanha da Amazônia e a apresentadora corrigindo ele kkkk como gostam de passar vergonha esses manauaras", disse um internauta. A fala 'equivocada', pra muitos internautas, foi causada por uma implicância Manaus versus Belém: "Isso tudo é pra não falar PARÁ? Eu hein..."

VEJA MAIS

Outro, defendeu Adanilo: "Ele falou da Amazônia (na qual está no estado do Amazonas e do Pará) e não do Amazonas, mesmo que o maior produtor é mesmo o Amazonas".

No Instagram do manauara muitos deixaram comentários nas publicações de Adanilo: "Maravilhoso, mas sem papo de disputa entre Belém e Manaus, mas... é castanha DO PARÁ. Beijos."Logo após a fala, ele foi corrigido por Talita: “A castanha da Amazônia aqui a gente chama de castanha do Pará”, disse uma seguidora. Além desse, Adanilo recebeu, nas últimas horas, centenas de comentários como o de outra seguidora paraense: "É do Pará, mano 😁".

No momento

Logo após a fala, ele foi corrigido por Talita: “A castanha da Amazônia aqui a gente chama de castanha do Pará”.



“É do Pará também, é da Amazônia interior”, explicou Adanilo. “Eu ia falar, é a castanha da Amazônia, do Pará, do Brasil, chama de um monte de nome”, acrescenta.