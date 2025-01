Ator manauara Adanilo chama castanha-do-pará de castanha-da-amazônia ao fazer tapioca no 'É De Casa'

O ator manauara Adanilo preparou um café da manhã típico de Manaus no 'É De Casa', na TV Globo, neste sábado (04). Ele fez uma tapioca caboquinha, que tem na receita banana-da-terra, queijo coalho, tucumã e castanha-do-pará.

Ao citar os ingredientes usados na comida típica do café da manhã amazonense, ele chamou a castanha de outro nome e precisou ser corrigido por Talitha Morete, uma das apresentadoras. Ao presenciarem o climão Rita Batista e Maria Beltrão deram risadas para descontrair.

“A caboquinha é uma combinação de goma de tapioca misturada com castanha, a castanha-da-amazônia para dar aquele toque especial”, disse o ator.

Logo em seguida, ele é corrigido por Talita: “A castanha da Amazônia aqui a gente chama de castanha do Pará”.

“É do Pará também, é da Amazônia interior”, explicou Adanilo. “Eu ia falar, é a castanha da Amazônia, do Pará, do Brasil, chama de um monte de nome”, acrescenta.

Além de fazer a receita, o ator também mostrou outras delícias da sua região, como pupunha, pé-de-moleque, suco de cupuaçu e açaí. Ao falar sobre o fruto, Adanilo explicou como se come no Amazonas e no Pará.

“Aqui tem o açaí do bom. No Amazonas, que é de onde eu sou, em Manaus especificamente, a gente come mais doce, com açúcar e farinha de tapioca. No Pará e em outras regiões, as pessoas comem mais com peixe, eu como também, acho gostoso”, disse.

Atualmente, o ator Adanilo está no ar na novela da TV Globo, "Volta por Cima". Elle interpreta Sidney, um motorista de ônibus e melhor amigo do protagonista Jão, vivido por Fabrício Boliveira. Para a trama, o artista trouxe referências da cultura e dos dialetos nortistas, como o ‘égua’ e 'mano'.