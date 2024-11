‘Égua, mano!’: Adanilo traz gírias nortistas e amazônidas para novela 'Volta por Cima'; vídeo

O ator Adanilo tem surpreendido positivamente os telespectadores na novela das 19h da TV Globo, "Volta por Cima", ao interpretar Sidney, um motorista de ônibus e melhor amigo do protagonista Jão, vivido por Fabrício Boliveira. Natural de Manaus, Amazonas, o artista trouxe referências da cultura e dos dialetos nortistas, como, por exemplo, o ‘égua’, para o personagem, enriquecendo a novela com expressões e hábitos da região amazônica.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Adanilo explicou que, embora Sidney seja um personagem criado originalmente para ter um perfil carioca, ele enxergou a oportunidade de trazer a identidade nortista ao papel.

“Eu pensei: ‘seria muito interessante se ele vive aqui há muito tempo, mas tem essa vivência manauara, amazônica’,” relembrou.

Para o ator, incluir essa autenticidade na teledramaturgia é essencial. “Acho muito importante a gente conseguir se representar na teledramaturgia brasileira. De algum jeito, é uma novidade o que estamos propondo, e estou muito grato ao André Câmara, nosso diretor artístico, e ao Cláudio Souto”, afirmou.

Ele também revelou que a novela está promovendo uma pluralidade de sotaques, o que reforça a diversidade cultural do Brasil. “O Juliano Cazarré, por exemplo, está propondo um personagem com sotaque do sul,” contou Adanilo.

Além das referências linguísticas, o personagem reflete costumes nortistas, como o gosto por peixe e farinha e o apego a times de futebol do Norte.

“As pessoas do Norte e principalmente do Amazonas podem esperar muitas surpresas boas do Sidney”, disse.