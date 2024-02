Helder Barbalho recebe embaixador da França para tratar da vinda de Macron ao Brasil

O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu neste sábado (24)​, em Belém, o embaixador da França, Emmanuel Lenain, para definir pontos importantes sobre a estruturação da vinda do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Brasil para a assinatura do termo de cooperação em torno da bioeconomia e da Amazônia.

Segundo Barbalho, a vinda do presidente francês é um convite do presidente Lula. “É o Pará e Belém, a COP 30 no centro dos debates internacionais, porque vale mais floresta viva que floresta morta”, escreveu Helder Barbalho, compartilhando uma foto ao lado da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; da vice-governadora Hana Ghassan; e do embaixador francês.

Em matéria publicada na tarde deste sábado, a revista Veja menciona que a vinda de Emmanuel Macron a Belém está programada para o próximo dia 26 de março. No entanto, o governador Helder Barbalho não confirma essa informação em sua publicação.