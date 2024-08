Belém sedia evento que vai discutir sobre preparação para a COP 30 nesta terça-feira (13)

Pela primeira vez, a Conferência Ethos 360° vai acontecer em Belém, nesta terça-feira (13). Considerado o maior evento da América Latina que discute sobre emergência climática, o tema central desta edição será a preparação para a COP 30 e os desafios para a promoção do desenvolvimento territorial sustentável. As programações serão realizadas no Complexo da Estação das Docas, a partir das 9h.

O painel de abertura será conduzido por Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, Andréa Álvares, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos, Ana Paula Cunha Machado Cavalcante, diretora do Departamento de Apoio ao Conselho Nacional de Mudança do Clima e ao Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima (DCOL), e Marcel Fukayama, conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável (CDESS).

As mesas de discussões contam com a participação de Fábio J. L. Vieira, auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA), e Lorena Pinho, superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Pará.

A conferência também será composta por palestras de pesquisadores e especialistas em meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento, além de representantes de grandes empresas, como Alubar, Hydro, Alcoa, Sebrae, Natura e PwC.

A proposta da Conferência Ethos 360° é promover debates para reflexão sobre temas sociais, políticos e econômicos relacionados ao desenvolvimento sustentável e buscar por equidade, diversidade, inclusão e transparência. O evento é realizado desde 1998 em várias partes do mundo.

Entre os objetivos a conferência, destacam-se: reunir de forma concentrada e dinâmica conhecimento de ponta sobre as principais tendências globais da sustentabilidade, compreendendo-as no contexto brasileiro; entender e tratar a sustentabilidade como estratégia de negócios e diferencial competitivo para as empresas; debater e construir estratégias empresariais que contribuam para aumentar a competitividade das empresas e do país; e sintetizar tendências e pautar o movimento de sustentabilidade e responsabilidade social no Brasil.

Para participar dos painéis, o interessado deve se inscrever pelo site do evento, com um investimento de R$ 200 por pessoa. Professores e estudantes têm direito a 50% de desconto mediante a apresentação da documentação correspondente. É obrigatório apresentar um documento com foto para acesso ao evento.