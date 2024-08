Estado abre inscrições para curso de inglês gratuito para servidores públicos

O Capacita COP 30, programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), busca qualificar a mão de obra paraense, fortalecendo a economia regional em preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém. A partir de agosto, como resultado de uma parceria com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), servidores públicos do Estado também poderão ser qualificados pelo programa, com um curso de inglês instrumental a distância.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EGPA. Estão sendo disponibilizadas 1.000 vagas, sendo 600 exclusivas para servidores públicos estaduais que atuem em órgãos ligados à segurança pública e 400 para os demais servidores estaduais.

O diretor-geral da Escola de Governança, Helvio Arruda, destaca que capacitar os servidores públicos com proficiência no inglês não só amplia a compreensão destes agentes, mas também os qualifica para tomar decisões estratégicas. “O Governo já está trabalhando na formação da população do Estado e agora estamos abrindo a oportunidade de uma capacitação essencial para os servidores que estarão trabalhando durante a COP 30, especialmente da segurança pública, para estarem ainda mais aptos a atenderem as necessidades daqueles que vierem ao Pará participar do evento”, disse.

A metodologia da formação inclui a utilização de uma plataforma dinâmica para a entrega de conteúdo, interação e atividades. Além disso, também estará disponível para os alunos um repositório com vídeos instrutivos e recursos adicionais para aprendizado contínuo. O curso está dividido em três módulos, com conteúdos introdutórios e fundamentais para estabelecimento das bases do idioma.

SERVIÇO: As matrículas devem ser efetuadas até o dia 26 de agosto neste link. O curso é gratuito e exclusivo para servidores públicos.