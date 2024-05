Cursos de inglês com foco na COP 30 são ofertados pela Uepa

Com a proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), aumenta o interesse do belenense por aprender idiomas estrangeiros, principalmente a Língua Inglesa, que possibilitará a comunicação com os milhares de visitantes vindos de outros países, esperados para a conferência em Belém.

Para atender uma parte específica dessa demanda, o Grupo de Estudos de Professores de Línguas do Pará (Geplipa), do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) oferta aulas de inglês a comunidades atendidas pela Usinas da Paz do Jurunas/Condor, em um projeto de extensão gratuito.

“Procuramos a Usina da Paz com a proposta de desenvolvermos ações de extensão do nosso grupo de pesquisa, considerando que as comunidades da periferia também precisam estar engajadas na dinâmica e nas movimentações do evento COP 30. Qualificar essas comunidades é assegurar uma educação linguística democrática”, explica a professora Érika Castro, coordenadora do projeto, juntamente com a professora Suzanny Silva.

A proposta do Geplipa é ir além dos muros da universidade, levando os estudantes de Letras, professores parceiros da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e professores da Uepa para encontros que trabalhem na perspectiva da Linguística Crítica, mestiça e indisciplinar.

As aulas na Usina da Paz Jurunas/Condor ocorrem às quartas-feiras, para jovens de até 20 anos e, aos sábados, com duas turmas: uma para jovens e outra exclusiva para adultos, com participação principalmente de mulheres.