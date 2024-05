Arraial do Pavulagem inicia ensaios neste sábado, 25, para os Arrastões de 2024; programe-se

Marca da quadra junina em Belém, os Arrastões do Pavulagem entram em segunda fase de preparação neste sábado, 25, com o início dos ensaios do Batalhão da Estrela, complexo de artistas e brincantes do cortejo que envolve música, danças e arte circense, com os pernas de pau, também chamados de pernaltas. Neste ano, o número esperado de participantes do Batalhão é de 1100 pessoas, o que significa o maior da história. Em 2023, foram cerca de 900 brincantes, que passaram também pelas oficinas e ensaios, antes de guiar a multidão pelas ruas de Belém.

Os ensaios serão realizados deste sábado, 25, até o dia 13 de junho, e vão ocorrer sempre, nos dias de semana, de segunda a sexta, das 19h às 21h. Aos sábados, funcionarão de 16h até as 18h, e aos domingos, de 9h às 11h. O local é o Instituto Arraial do Pavulagem, no Boulevard da Gastronomia, em frente a Estação das Docas. Além das pessoas que participaram das oficinas, o público pode comparecer para assistir e curtir o clima de preparação com música, festa e animação.

Com o tema "Arraial do Saber", a criação e produção do 37º Arrastão do Pavulagem é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia, realização da Prefeitura de Belém através da Fumbel, Lei Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Secretaria de Cultura do Estado (Secult) e Governo do Pará.

Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, explica o que significa o início dos ensaios. "No período das oficinas, o brincante iniciante aprende o ofício artístico. No período de ensaios, ele aprimora esse aprendizado junto com os mais experientes para fazer bonito nas ruas".

"Uma das nossas missões é o compartilhamento de saberes e fazeres culturais, a valorização da cultura popular e sua difusão. É lindo ver o processo de construção dos nossos cortejos, que é o resultado de uma grande dedicação coletiva que conclui na enorme manifestação de rua se juntando com o público, gerando uma interação que presenteia a cidade com essa iniciativa que fortalece a cultura amazônica e brasileira", acrescenta Ronaldo, que além de presidente do Instituto, é músico e compositor do grupo Arraial do Pavulagem há quase 40 anos.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, a parceria com o Arraial do Pavulagem é especial tanto pelo aspecto cultural quanto pelo social. “Sabemos da grandiosidade dos arrastões que levam milhares de pessoas às ruas de Belém. Porém, para além desses momentos, o Instituto Arraial do Pavulagem realiza uma extensa agenda prévia de cursos e oficinas que envolvem as comunidades. Isso é a democratização da arte. A Equatorial acredita na potência desse projeto e, mais uma vez, está ao lado do Pavulagem para fazer uma festa junina com muita energia e com a cara do paraense”, pontua Michelle.

Confira as datas dos Arrastões deste ano

​Os Arrastões do Pavulagem neste ano acontecerão nos dias 16, 23 e 30 de junho e 7 de julho. Mais de 30 mil pessoas são esperadas em cada arrastão para se reunirem nas ruas da cidade em um cortejo de festa e cultura, uma tradição que se repete anualmente, celebrando a cultura popular do Pará.