Taxistas de Belém podem se inscrever para cursos gratuitos de inglês e espanhol

Taxistas da cidade de Belém terão a oportunidade de fazer cursos gratuitos de inglês e espanhol. A Prefeitura anunciou, nesta quarta-feira (18.07), a abertura da pré-inscrição dos profissionais que desejam participar das aulas de língua estrangeira que serão ofertadas no município, em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP-30, que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025.

Segundo a Prefeitura de Belém, os cursos gratuitos serão de língua inglesa ou língua espanhola e começam no próximo mês de agosto. As aulas serão sempre às segundas e terças-feiras, das 18h às 20h, no auditório da Secretaria Municipal de Administração (Semad), localizada na avenida Almirante Barroso, 1312, bairro do Marco, esquina com a travessa Estrela. Cada curso terá carga horária de 30 horas.

O Instituto Federal do Pará (IFPA) vai ministrar as aulas de língua espanhola, enquanto o curso de língua inglesa será ministrado por professores da Universidade Livre da Amazônia (Ulam). Ao todo, inicialmente, serão ofertadas 70 vagas para os dois cursos. Porém, segundo a Prefeitura, existe possibilidade de negociação com as instituições de ensino responsáveis pelas aulas para ampliação das vagas, dependendo da demanda.

A prefeitura de Belém explica que esta é mais uma das iniciativas que têm como objetivo qualificar trabalhadores da cidade para melhor desempenho junto ao público estrangeiro, especialmente durante a COP-30. Outros segmentos também estão em processo de formação, como feirantes e empreendedores de São Brás e do Ver-o-Peso.

Inscrição

Para participar, o taxista interessado deve preencher o formulário de pré-inscrição, neste link. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de julho. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Ulam pelo email: egp.ulam@gmail.com ou telefones: (91) 3251-4200, (91) 98458-5968.