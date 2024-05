Conheça 6 plataformas com cursos online e gratuitos na área de informática

Participar do mundo digital é indispensável para quem busca entrar ou permanecer no mercado de trabalho: desde os processos seletivos até a organização diária de demandas, o trabalhador precisa saber como editar textos, preencher dados em formulários e fazer envio de documentos pela internet. Nesta reportagem, você vai conhecer seis plataformas educacionais que oferecem cursos gratuitos de informática e tecnologia. Para quem recruta candidatos a vagas de emprego, ter uma formação atualizada nessas áreas indica interesse do profissional em se diferenciar.

Com modelo de aprendizado autodirigido, a Cisco Networking Academy oferta cursos iniciais, intermediários e avançados em variados tópicos do mundo digital: o “Get Connected” [Conecte-se, em inglês], que ensina habilidades básicas de computação (como conectar dispositivos e acessar pesquisas, e-mails e as mídias sociais); e o “Introduction to Cybersecurity” [Introdução à Cibersegurança] são para iniciantes e duram entre 15 e 30 horas.

A plataforma Curso em Vídeo oferta desde cursos para edição de documentos e organização de dados (Word e Excel) até para linguagens de programação, como JavaScript. Os cursos duram entre 20 e 40 horas e possuem acesso gratuito, mas a emissão de certificados é um serviço pago, nos valores de R$ 45 (avulso), R$ 150 (um certificado por mês, durante seis meses) ou R$ 250 (até 12 certificados durante um ano).

A Escola do Trabalhador 4.0 é um projeto do governo federal do Brasil em parceria com a Microsoft que oferece cursos em diversas áreas do conhecimento, incluindo os de informática. Para quem precisa fazer planilha de cálculos, os cursos de “Introdução ao Excel”, “Excel Intermediário” e “Excel Avançado” duram 40 horas; e o de “Introdução ao LibreOffice Calc” não exige conhecimento prévio no assunto.

Também ofertada pelo governo federal, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a Escola Virtual EVG possui, dentre mais de 600 cursos, os de “Gestão da Informação e Documentação” — voltado para servidores públicos, com carga de 20 horas — e “Como Trabalhar e Colaborar On-line” — 6h de carga, para qualquer pessoa interessada em aprender a compartilhar arquivos, participar de videochamadas e editar documentos de forma colaborativa.

T.I.

Na área da Tecnologia da Informação, a Fundação Bradesco oferece, em três módulos, o curso “Fundamentos de TI: Hardware e Software”. São 7 horas de carga para iniciantes que desejem conhecer os componentes dos computadores, os sistemas lógicos e as principais funções de armazenamento e processamento que envolvem o poder computacional. Também há formação para “Letramento Digital”, “Administração de Banco de Dados” e “Edição de Fotos e Vídeos com Windows 10”.

O Instituto Tim é outra plataforma com cursos gratuitos na área de TI. “Boas práticas em desenvolvimento de software” e “Desenvolvimento Web com Java e Apache Wicket” possuem nível de dificuldade intermediária e avançada, respectivamente, voltados para desenvolvedores de software que possuem algum conhecimento básico em programação e desejam melhorar a produtividade.

A gestora de Recursos Humanos (RH), Ana Alice Nunes, destaca que é primordial ter um curso de informática no currículo, mesmo quando a pessoa acredita possuir noções básicas sobre o assunto. “Todo treinamento torna-se um diferencial, e é sempre importante fazer algo que o aprimore ainda mais”, explica. Além disso, Ana diz que a área da tecnologia muda com frequência acelerada, o que demanda atualização constante de conhecimento. “Sugiro fazer algum curso nesse sentido a cada três anos”, acrescenta a gestora de RH.

6 plataformas online com cursos de informática gratuitos

Cisco Networking - https://www.netacad.com/pt-br/courses/networking

Curso em Vídeo - https://www.cursoemvideo.com/

Escola do Trabalhador 4.0 - https://cadastro.escoladotrabalhador40.com.br/

Escola Virtual EVG - https://www.escolavirtual.gov.br/

Fundação Bradesco - https://www.ev.org.br/areas-de-interesse

Instituto Tim - https://cursos.timtec.com.br/courses