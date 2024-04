Cursos gratuitos para a COP 30: ao menos 12 mil vagas estão abertas no Pará

A população paraense terá acesso a 12 mil vagas para capacitação técnica e profissional, por meio do Programa Capacita COP 30, que vai fazer uma qualificação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025.

A iniciativa é organizada pelo governo do Pará, coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), mas tem parceria da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Universidade do Estado do Pará (Uepa), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), além de outros.

Entre as áreas de atuação estão construção civil, alimentos, informática, segurança e atendimento, e os eixos temáticos também incluirão setores como turismo, produção alimentícia e infraestrutura. Já os quatro polos de atuação serão a Região Metropolitana de Belém (RMB), Santarém, Arquipélago do Marajó e Salinópolis. O programa busca fomentar a economia com medidas e estratégias para impulsionar a geração de emprego, aumentando a produção e fortalecimento dos setores-chave da economia local.

Para a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, presidente do Comitê Estadual da COP 30, a qualificação dará subsídios para que o paraense seja reconhecido como bom prestador de serviços. “Os turistas verão que estamos preparados para receber esse e outros grandes eventos. Por isso, é tão importante levar capacitação e desenvolver a mão de obra local. Vamos aliar a simpatia e o carisma do paraense às estratégias do mercado e de receptividade”, reitera.

As modalidades serão presencial e online, em 67 cursos. Cada pessoa, a partir dos 17 anos, pode se inscrever em qualquer curso e, apenas após a conclusão, poderá se inscrever em outros. Ao final das aulas, os alunos receberão uma certificação exclusiva do projeto, com um "Selo COP 30", certificando a comprovação formal do conhecimento adquirido através do programa. Confira algumas opções no infográfico. Para se inscrever basta acessar o site "Capacita COP 30".

Outros cursos

Fora o projeto do Executivo estadual, há ainda uma iniciativa da Prefeitura de Belém, que deu início, na última segunda-feira (22), por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e sob coordenação da Universidade Livre da Amazônia (Ulam), às aulas dos cursos de qualificação oferecidos, gratuitamente, a feirantes e empreendedores do Mercado de São Brás. O Instituto Federal do Pará (IFPA) ministrará cinco cursos para o público, que tem direito a inscrever também seus dependentes.

A oportunidade faz parte do conjunto de iniciativas do Executivo municipal para preparar a capital paraense até a realização da COP 30, e as aulas ao público de São Brás foram apresentados em março, no aniversário de 397 anos do Ver-o-Peso, que também terá aulas iniciadas ainda neste mês de abril. A estratégia da Prefeitura de Belém é aliar investimentos no espaço físico da cidade, como o Mercado de São Brás e do Ver-o-Peso, com investimentos sociais, pela política de formação coordenada pela Semad.

O IFPA vai ministrar os cursos de “Capacitação em qualidade no atendimento em serviços turísticos”, “Marketing de negócios”, “Projeto Inglês Pai D'égua”, “Projeto Espanhol Pai D'égua” e “Libras – nível básico”. As aulas têm início às 15h, no Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará (Sindsaúde), situado na Passagem Santa Lúcia, número 2, em São Brás.

Há ainda iniciativas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA), cujas capacitações para donos de pequenos negócios e seus funcionários, assim como para pessoas que querem empreender, são quase todas gratuitas, incluindo oficinas, palestras e cursos pensados de acordo com as necessidades dos empreendimentos e apontadas pelo mercado, em áreas indicadas, inclusive em pesquisas, que terão um leque de oportunidades de negócios: alimentos e bebidas, hospitalidade, mobilidade e economia criativa. Essas qualificações podem ser acessadas pela loja virtual do Sebrae-PA: pa.loja.sebrae.com.br.

Capacitação

Um dos principais legados deixados pela COP 30, na opinião do diretor-superintendente da instituição, Rubens Magno, é a qualificação profissional. “Pequenos negócios mais fortalecidos e ainda mais preparados para atender às demandas de um mercado global. Tudo que será realizado para receber a COP 30 vai gerar uma demanda crescente no Estado, como em turismo. Essa é a nossa expectativa. E os empreendedores desse segmento serão preparados para lidar com essa realidade e se desenvolverem”, destaca.

Para ele, os cursos se encaixam na missão do Sebrae-PA de promover o desenvolvimento econômico e social da região. “Nossa razão de existir, há quase 50 anos no Pará, é ser apoio aos empresários de pequenos negócios, fortalecendo os empreendimentos e incentivando o empreendedorismo como motor do desenvolvimento econômico, seja com ações diretas ou atuando como articulador junto aos governos e entidades da sociedade civil. Por isso, o que estamos, e ainda faremos, para preparar para a COP está intimamente ligado à nossa missão”.

Confira alguns cursos pelo Capacita COP 30

RECEPCIONISTA DE EVENTO

Unidade: IFPA Belém

Turno: Tarde

Duração: 60h

Modalidade: Presencial

PRIMEIROS SOCORROS

Unidade: Sectet Santarém

Turno: Noite

Duração: 40h

Modalidade: Presencial

TREINAMENTO DE GARÇOM E GARÇONETE

Unidade: Sectet Santa Izabel

Turno: Noite

Duração: 40h

Modalidade: Presencial

GESTÃO DE BARES E RESTAURANTES

Unidade: Sectet Marajó - Salvaterra

Turno: Noite

Duração: 40h

Modalidade: Presencial

INGLÊS PARA NEGÓCIOS TURÍSTICOS

Unidade: Sectet Marajó - Salvaterra

Turno: Noite

Duração: 60h

Modalidade: Presencial