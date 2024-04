Inscrições abertas para cursos gratuitos de informática e rede de computadores

A Escola Salesiana do Trabalho, de Ananindeua, está com inscrições abertas para o projeto de inclusão digital “Um Olhar para o Futuro”, em parceria com o Ministério Público. Nesta etapa, são 60 vagas disponíveis, sendo 40 para o curso de Informática Básica e 20 para o curso de Rede de Computadores. Os cursos são presenciais e gratuitos e, ao final das aulas, todos os alunos são certificados. As inscrições vão até esta segunda-feira (8).

Katia Silva, coordenadora de projetos da instituição, informa que as aulas terão carga horária total de 135 horas e já começam na próxima semana, na terça-feira (9). O horário será das 18h às 20h30, de segunda a sexta-feira. O curso tem duração de dois meses e meio e será realizado na própria instituição, localizada na Rodovia BR 316 km 09, 1760, no centro de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Os cursos são destinados a jovens de 15 a 29 anos.

“Nós estamos divulgando nas proximidades das escolas, mas o curso é aberto a todos, independente do local em que a pessoa more. Nossa preferência é por jovens em situação de vulnerabilidade social. Este é o público alvo com que trabalhamos aqui na Escola Salesiana, então preferencialmente deve-se estar inscrito no CadÚnico ou no Bolsa Família e apresentar a comprovação na hora da inscrição”, informa Kátia.

A instituição recebe presencialmente as inscrições. Os interessados devem apresentar declaração escolar ou cópia do certificado de conclusão do ensino médio; cópia do comprovante do CadÚnico (NIS) e do comprovante do Bolsa Família, caso façam parte do programa; comprovante de renda da família ou declaração de autônomo autenticada em cartório; cópia do comprovante de residência legível e atualizado; e duas fotos 3x4.

Até a noite desta quinta-feira (4), ainda havia vagas disponíveis para os dois cursos. A procura, entretanto, é maior para o curso de informática básica. Das 40 vagas, 12 já haviam sido preenchidas. Para o curso de rede de computadores ainda havia mais vagas. Das 2 ofertadas, apenas duas estavam preenchidas. Neste curso, os alunos aprendem a projetar, implantar, gerenciar e integrar redes de computadores, além de identificar soluções para a segurança das redes.

O projeto teve início ano passado. Segundo Kátia, de lá pra cá, cerca de 120 alunos foram certificados. Em 2023, foram oito turmas ofertadas, a maioria para o curso de informática básica. Foram cinco turmas, devido a grande procura da comunidade. Mas, além deste, também foi ofertado o curso de banco de dados. Para o segundo semestre deste ano, estão previstos outros cursos com foco em informática avançada: web design, banco de dados e redes.

Confira os documentos necessários:

Cópia do RG e do CPF do beneficiário(a).

Declaração escolar ou cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio.

Cópia do comprovante do CAD Único (NIS) e do comprovante do Bolsa Família, caso faça parte do programa.

Comprovante de renda da família (cópia do último contracheque) ou declaração de autônomo autenticada em cartório.

Cópia do comprovante de residência legível e atualizado (Equatorial).

2 fotos 3x4.

Inscrições:

Presencialmente - Rodovia BR 316 km 09, 1760 Ananindeua - Centro