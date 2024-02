Escola Salesiana do Trabalho: com 62 anos de história, instituição entra em novo ciclo

Quando ainda bem jovem, fazendo o curso de Mecânica Industrial na Escola Salesiana do Trabalho (EST), no bairro da Pedreira, Paulo Roberto Oliveira Gonçalves Júnior, 30 anos, pensou em desistir dessa atividade. A mãe dele, Maria de Nazaré Ribeiro, havia falecido e era ela quem garantia o dinheiro da passagem de ônibus para o jovem ter acesso ao conhecimento técnico. No entanto, como revela Paulo, os próprios padres da instituição, Felipe Bauziere, padre Josué Nascimento e Francisco Sadeck, aconselharam o rapaz a não desistir. E hoje, Paulo Roberto é mecânico profissional atuante e também aguarda pelo resultado de concurso público neste começo de ano.

Histórias como essas se acumulam nos 62 anos de funcionamento da EST, que, em 2024, deixa a sede da Pedro Miranda com a Alferes Costa e já funciona na antiga sede do Colégio do Carmo, na BR-316, km 09, 1760, no município de Ananindeua, na Grande Belém. No domingo passado (28/01), foi celebrada a Missa de gratidão na Escola Salesiana do Trabalho, marcando o fim das atividades da instituição em Belém.

Nadla e Paulo: gratidão à EST pelo estudo e formação para a vida (Foto: Marx Vasconcelos / O Liberal)

Entretanto, o padre Felipe Bauziere, diretor da EST, informa que em 29 de janeiro último começou o ano letivo da Escola em Ananindeua. São mais de 400 estudantes em cursos profissionalizantes, 350 jovens do Programa Jovem Aprendiz, do Governo Federal, e, por enquanto, 50 pessoas atendidas em projetos sociais. Os cursos são de Noções Administrativas, Informática Aplicada, Mecânica Veicular e Eletricidade. Os jovens aprendizes inserem-se nesses cursos e nos de Mecânica Industrial e Refrigeração. O projeto social "Estudar para ser feliz" tem como foco estudantes em vulnerabilidade social da área do Lixão do Aurá: recebem aula de reforço e acompanhamento específico.

Caminhada

A EST é administrada por padres da Congregação Salesianos de Dom Bosco. "A mudança da sede da Pedreira para a da BR-316, em Ananindeua, foi motivada pelo fato de entendermos de temos de ir ao encontro de jovens mais necessitados, em Ananindeua, de forma a levar os serviços para rapazes e moças de bairros como Águas Brancas, Aurá, Águas Lindas e Distrito Industrial de Ananindeua, entre outros", afirma padre Felipe Bauziere.

A área da antiga sede foi adquirida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), no final de 2023. Como informa o TJPA, o Tribunal "está em tratativas finais para aquisição da área do imóvel onde está localizada a Escola Salesiana do Trabalho, no bairro da Pedreira, em Belém".

"A área abrigará o novo complexo do 1º Grau do Poder Judiciário do Pará. O projeto prevê a reforma da edificação principal do imóvel, em frente à avenida Pedro Miranda, e a construção dos novos prédios do Fórum Cível e do Fórum Criminal de Belém, além de espaços destinados às unidades administrativas do Judiciário", como repassa o TJPA.

A escolha da área, como explica o TJPA, "se deu em função da localização estratégica do imóvel, possibilitando a facilidade de acesso de jurisdicionados e do Sistema de Justiça às unidades, assim como novos espaços laborais para magistrados e servidores de 1º Grau na prestação jurisdicional". "A escola estadual, que funciona na área do imóvel, continuará com suas atividades no local", finaliza o TJPE em Nota enviada à Redação Integrada do Grupo Liberal.

"Estamos ainda no momento de mudança. Ainda temos pessoas que estão trabalhando na Pedreira. Estão justamente para daqui a pouco, daqui a poucos dias, se mudar para Ananindeua, porque de maneira recente já recebemos os alunos em Ananindeua. No caso, os nossos alunos aprendizes, que começaram dia 22 em Ananindeua, enquanto que os nossos cursos profissionalizantes e a maior parte dos alunos, no dia 29, estiveram todos já começando em Ananindeua", declarou padre Felipe.

A EST foi fundada pelo padre Lourenço Bertolusso em 1º de maio de 1962 - antes, em 1958, o espaço já sediava um Oratório. A entrada em funcionamento da Escola se deu após a assinatura da escritura de doação do terreno, feita pela família Ferro Costa.

Novos horizontes para muitos jovens foram propiciados pela EST em 62 anos de funcionamento (Foto: Marx Vasconcelos / O Liberal)

No coração

Nadla Souza, 23 anos, cursa Gestão de Recursos Humanos em uma faculdade particular em Belém. Ela fez três cursos profissionalizantes na EST, em 2020, 2021 e 2022 - Informática, Banco de Dados e Assistente administrativo. "Em 2020, uma amiga da mesma rua me falou da Escola Salesiana e eu fui fazer o processo seletivo e uma entrevista com uma assistente social", destaca.

Na avaliação da jovem, valeu muito a pena ter estudado na EST. "Eu digo que existe uma Nadla antes e depois da EST, porque lá eu noto que se tem uma formação para ser um profissional e pessoa melhor. Dom Bosco, que é uma referência salesiana, disse que bons cristãos são honestos cidadãos", ressalta. Nadla concluiu o curso em 19 de dezembro de 2022 e, em 2 de janeiro de 2023, foi contratada para trabalhar na EST, de onde saiu, agora, em 31 de janeiro de 2024. Ela revela que deixou a Escola em busca de outros espaços. "Mas, meu coração continua lá", acrescenta.

Já Paulo Roberto Gonçalves fez o curso de Mecânica Industrial em 2014 e 2015. Ele ingressou no programa Jovem Aprendiz, a partir da EST, e atuou em uma empresa por dois anos. Hoje, Paulo é mecânico profissional. "Quando saí do Jovem Aprendiz, a EST me indicou para trabalhar em uma empresa de transporte, eu fui contratado e permaneci lá por dez anos como torneiro mecânico que é uma função da mecânica industrial. Saí agora, em dezembro de 2023. Eu tenho propostas de emprego e aguardo pelo resultado de um concurso público que fiz recentemente", revela esse morador do Distrito Industrial de Ananindeua, filho de vigilante e cozinheira. Ele lembra que chegou a trabalhar, ainda bem jovem, em uma lanchonete no Colégio do Carmo, em Ananindeua, onde funciona a EST agora.

"Ananindeua ganha muito com a EST funcionando no município, para a formação de muitos jovens que vivem em situação difícil e terão acesso ao conhecimento, a buscar por uma profissão", enfatiza Paulo Gonçalves.

Trabalhadores

Entre os estudantes da EST figura o ex-senador da República e atual titular da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Rocha. "Fiz todos os esforços para evitar o término da ação da Escola Salesiana do Trabalho na Sacramenta. Todo mundo sabe a história da Escola Salesiana na vida do bairro da Sacramenta, mas também na vida dos jovens, quer seja na frequência aos sábados e domingos, mas principalmente na formação de operários. Eu sou um exemplo disto, me tornei o principal operário especialista na área do sistema offset, técnico em artes gráficas, e isso aconteceu com milhares e milhares de jovens que, a partir da formação operária, oportunizaram a perspectiva de ter uma vida melhor, mais decente, para a nossa cidade, o nosso país", destaca esse ex-aluno.

Paulo Rocha: formação na EST contou muito para atuar na vida pública (Foto: Divulgação)

"Então, realmente, deixa um vácuo muito grande na formação do operariado paraense, belemense, e principalmente o impacto que teve no bairro da Sacramenta. Então, num tempo, inclusive, em que o governo está incentivando, está processando a volta do ensino técnico no nosso país. Deixa uma lacuna muito grande na formação dos jovens da nossa Belém", assinala. Paulo Rocha lembra que se formou como gráfico na EST, no momento em que as gráficas estavam se modernizando, saindo do período do chumbo para o sistema offset. "A partir daí, me tornei profissional, respeitado em toda a região, e avancei na organização dos trabalhadores como líder dos gráficos e depois como presidente do sindicato dos gráficos e da CUT (Central Única dos Trabalhadores), virei deputado federal e senador e pude ajudar outros jovens, companheiros que estão aí", completa.