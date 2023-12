Escola Salesiana do Trabalho abre edital para cursos profissionalizantes em 2024

A Escola Salesiana do Trabalho (EST) divulgou, nesta quinta-feira (28), o Edital 02/2024 do Processo Seletivo para o Programa de Educação Profissional, que oferece cursos de capacitação para jovens de baixa renda. A obra social da EST funcionou durante cerca de 60 anos no bairro da Pedreira, em Belém, e está de mudança para Ananindeua, no endereço do antigo Colégio Salesiano do Carmo. Segundo o edital, há vagas para os cursos de noções administrativas, informática aplicada, mecânica veicular e eletricidade.

O curso de noções administrativas possui duração de cinco meses e será ofertado no período da manhã e tarde, a jovens de 14 a 21 anos, com escolaridade a partir do 9º ano do Ensino Fundamental. O curso de informática aplicada (básica, avançada e manutenção de computadores) também será ofertado em dois períodos, com duração de 10 meses, para jovens do Ensino Médio, entre 16 e 21 anos de idade.

A capacitação em mecânica veicular terá turmas manhã e tarde, com duração de 10 meses, para jovens do Ensino Médio entre 18 e 21 anos. Já o curso de eletricidade será oferecido apenas no turno da tarde, também com duração de 10 meses, para uma faixa etária um pouco mais estendida: jovens do Ensino Médio entre 18 e 23 anos.

As inscrições serão realizadas apenas no dia 16 de janeiro de 2024, no Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, localizado na BR 316, KM 9, Nº 1760, a partir das 8h. É preciso levar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de reservista (homens), atestado de escolaridade, certidão de nascimento. Os candidatos devem, ainda, levar uma caneta para preenchimento da ficha de inscrição, e poderão se inscrever em apenas um dos cursos ofertados.

Além dos documentos acima, é preciso apresentar: comprovante de residência, comprovante de renda do responsável (ou declaração, em caso de autônomos), comprovante do Bolsa Família (se a família for atendida pelo Programa), RG e CPF do responsável, que deverá estar presente com o(a) candidato(a), independentemente da idade.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22 de janeiro. A matrícula ocorrerá nos dias 23 e 24, e o início das aulas está previsto para 29 do mesmo mês.

Histórico

A Escola Salesiana do Trabalho é mantida pela Inspetoria Missionária na Amazônia (ISMA) e funciona em caráter de entidade beneficente há mais de 60 anos em Belém. Começou como uma extensão do Colégio Salesiano N. Sra. do Carmo, em 1958, e até meados dos anos 1980 oferecia educação em regime de internato e semi-internato.

De acordo com o padre Felipe Bauzière, diretor da EST, a escola Salesiana do Trabalho irá continuar no bairro da Pedreira, a mudança será apenas na sede da obra social, que será transferida para Ananindeua. “Entendemos que devemos ir mais para dentro da periferia. Em Ananindeua, estaremos ao redor de bairros mais necessitados, onde há uma juventude mais carente”, declarou o responsável pela administração da obra.