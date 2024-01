Ano letivo começa com Escola Romulo Maiorana toda reformada, em Ananindeua

O calendário letivo da rede pública do Pará começou nesta segunda-feira (29) e com motivo mais que especial para os alunos da Escola Estadual Romulo Maiorana, localizada em Ananindeua, que receberam a unidade toda reformada. A entrega contou com a presença de várias autoridades, entre elas a do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan, do prefeito de Ananindeua Daniel Santos e da diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. O momento também foi oportuno para homenagear os 33 alunos aprovados no vestibular, de premiar com o valor de R$ 10 mil reais os alunos que atingiram nota acima de 900 pontos na redação do Enem e também de fazer a entrega do material didático de educação ambiental. que começa a fazer parte da grade curricular da rede pública, que é considerada ação pioneira no país.

O governador Helder Barbalho comemora a entrega do número 130 escolas de novas escolas no Pará. Embora a Escola Estadual Romulo Maiorana tenha sido fundada em 1986, ela foi entregue aos alunos toda reformada na manhã desta segunda-feira. “Chegamos ao número de 130 de novas escolas para o estado. Garantindo um ambiente educacional com qualidade, com estratégias pedagógicas para melhorar o ensino para que possa estar a altura da nossa juventude. Além de novas escolas, material didático, merenda, assegurando boa remuneração aos nossos professores e fazendo com que possamos criar programas educacionais que estimulem a educação”, destaca o governador.

Um desses programas é o “Bora estudar”, que valoriza os melhores estudantes da rede pública com a distribuição de R$ 10 mil reais de acesso ao crédito habitacional. Durante a inauguração, nove alunos foram contemplados com a ação social.

Abigail Araújo, 17, é estudante da escola desde o ano passado. Ela conta que chegou na unidade com algumas barreiras e dificuldades, mas ela conta que graças a dedicação e ajuda dos professores ela conseguiu ultrapassar os desafios. Ela foi aprovada no curso de História na Universidade Federal do Pará.

"Eu vim de um ensino médio muito pacato em decorrência da escola que estudei, mas chegando aqui eu consegui passar por muitas barreiras e as coisas foram se transformando e consegui alcançar meu objetivo”, destaca a estudante.

Rose Maiorana comemora reinauguração da escola que leva o nome do jornalista Romulo Maiorana

Homenagem

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, representou a família durante a reinauguração da escola e diz que se sente honrada em poder ver o nome do pai representando essa nova fase da unidade, uma vez que as novas gerações vão poder desfrutar de um ambiente renovado e com melhores condições para o aprendizado.

"Para a nossa família é muito satisfatório ter o nome do nosso pai em uma escola. É muito bom poder ver que ela está totalmente renovada, pois dessa forma vai contribuir ainda mais para a boa formação dos alunos”, destaca Rose Maiorana.

Meio ambiente

Durante a inauguração, o secretário estadual de educação Rossieli Soares comemorou junto aos alunos e professores pelo novo momento da Escola Estadual Romulo Maiorana e também comemorou pela ação pioneira no país, que é a introdução de educação ambiental na grade curricular. O material didático foi criado pelos próprios professores da rede de ensino.

"Cada um desses livros foram preparados pela equipe da rede pública. Nós somos pioneiros no país em educação ambiental para alunos desde os seis anos de idade até o ensino médio. Nós vamos receber a Cop e não tem como falar de futuro sem falar de meio ambiente. Tudo isso parte do também do envolvimento da escola”, destaca o secretário.

Superação

O estudante Álvaro Raul Peniche Lisboa, de 25 anos, que em diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) é estudante da Escola Estadual Romulo Maiorana e conquistou a tão sonhada aprovação na Universidade Federal do Pará. Ele foi um dos aprovados do curso de Artes Visuais e comemorou com a família no último sábado (27) a divulgação do seu nome no listão dos aprovados.

Nesta segunda (29), ele foi um dos homenageados na Escola Estadual Romulo Maiorana, ele faz parte da lista dos 33 alunos aprovados da unidade de ensino.

A escola

A Unidade escolar atende cerca de 1.500 estudantes, do Ensino Fundamental II e médio regular, nos turnos manhã e tarde, e para Educação de Jovens e Adultos (EJA) à noite. A obra contemplou a reconstrução de 47 salas de aula, secretaria, sala dos professores, sala da coordenação, despensa, refeitório, copa, banheiros masculino e feminino, coordenação pedagógica, entre outros. Com investimento de mais de R$3 milhões, o Estado também assegurou laboratório de informática, laboratório de matemática, laboratório multidisciplinar, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE), auditório, pintura, sinalização, novas instalações elétrica e hidrossanitária e climatização em todas as salas de aula, o que assegura maior conforto aos estudantes.