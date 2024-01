Práticas sustentáveis ganham destaque no Dia Mundial da Educação Ambiental

No Dia Mundial da Educação Ambiental, comemorado 26 de janeiro, representantes da causa explicam a importância desse aprendizado na luta pela preservação ambiental. O projeto Sustenta e Inova (S&I), promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e financiado pela União Europeia (UE), é uma das iniciativas que ajudam a transformar o cenário existente, por meio do empreendedorismo sustentável.

Com a percepção de que as riquezas do bioma amazônico não são inesgotáveis e que as consequências climáticas são o reflexo dessa degradação, organismos e entidades da causa ambiental acenderam o alerta sobre a importância da de manter a floresta em pé.

A coordenadora do projeto e analista do Sebrae no Pará, Paula Coureiro, salientou que ao incentivar a criatividade e a inovação, a educação ambiental estimula o desenvolvimento de soluções sustentáveis para os desafios ambientais. Isso inclui o avanço de tecnologias verdes e práticas de negócios sustentáveis. “Para o Sustenta e Inova, a educação ambiental desempenha um papel crucial na construção de uma sociedade mais consciente, responsável e engajada na preservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras”.



Entre as práticas aplicadas pelos agricultores do S&I como solução tecnológica está o desenvolvimento de boas práticas de beneficiamento do açaí em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), para prevenção de doenças, como cólera, hepatite. “Além disso, há a realização de ações articuladas que possibilitam o desenvolvimento de um selo de adequação de boas práticas nas diferentes etapas da cadeia, em acordo com a legislação estadual e nacional específica”, disse.

O Projeto

No coração da maior floresta tropical do mundo, o Sebrae, em parceria com o Cirad, Ipam e Embrapa, atua em três regiões do Pará com o projeto Sustenta e Inova. A iniciativa, lançada em 2021 é financiada pela União Europeia e visa promover práticas agrícolas sustentáveis e inovadoras capazes de diminuir o ciclo de degradação que influencia o desmatamento e, por sua vez as mudanças climáticas.