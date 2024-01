Mulheres ganham novas oportunidades e têm vidas transformadas no mercado elétrico no Pará

A energia elétrica é considerada uma das principais fontes de energia do mundo. A área, que ainda é predominantemente masculina, nos últimos anos, teve um crescimento significativo de mulheres que passaram a desempenhar a profissão de eletricista.

A Equatorial Pará, por meio da Escola de Eletricistas, já realizou duas turmas do curso de forma exclusiva para as mulheres. Desde o início da iniciativa, em 2022, 67 mulheres se formaram com o projeto, sendo a última turma certificada no último mês de dezembro.

Ana Paula Rocha viu a vida pessoal e profissional ser transformada por meio do curso de eletricistas (Reprodução/Equatorial Pará)

Entre as mulheres que encararam o desafio de se tornar eletricista está Ana Paula Rocha. A jovem, que já demonstrava interesse pela área há alguns anos, viu a oportunidade de se tornar uma profissional eletricista por meio da Escola de Eletricistas, da Equatorial Pará. O curso, realizado em parceria com o Senai, tem a finalidade de garantir oportunidades para as mulheres, com qualificação profissional e tecnológica gratuita. Para ela, entrar em um mercado dominado por homens se tornou um desafio pessoal e profissional.

"Eu acredito que o desafio de me inserir em um ambiente que não é comum me motivou. Foi um desafio pessoal. É vencer barreiras, vencer medos e se sobressair é algo diferente para a mulher" - Ana Paula Rocha, aluna do curso de eletricista da Equatorial Pará.

Sustentabilidade

Ana Paula também viu no curso profissionalizante a chance de trabalhar na área com uma nova perspectiva, onde o olhar mais cuidadoso com o meio ambiente prevalece. Para ela, o conhecimento adquirido dentro e fora de sala de aula garante a oportunidade de transformar vidas e o meio em que vivemos.

"É uma oportunidade. Belém cresce a todo momento, a área elétrica cresce a todo momento. Isso é importantíssimo. Então, eu vi que eu vou fazer parte de algo positivo que vai perdurar por muito tempo", ressalta.

A Escola de Eletricistas está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), da ONU, com os quais o Grupo Equatorial está comprometido.

Para saber mais sobre da Escola de Eletricistas, clique aqui.