Estudantes surdos de escola pública são aprovados no vestibular da Uepa

Cinco alunos da Escola Bilíngue para Surdos Professor Astério de Campos, em Belém, foram aprovados no vestibular de 2024 da Universidade do Estado do Pará (Uepa). O resultado foi divulgado na última sexta-feira (26).

VEJA MAIS

Os estudantes faziam parte do Projeto Enem em Libras, criado por profissionais da Escola Astério de Campos, no qual receberam o apoio e a capacitação essenciais para alcançar a aprovação no curso de Licenciatura em Letras - Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os calouros Adriana Aleixo, Aron Silva, Dayvison Araújo, Jhullyene Campos e Victor Barbosa falaram sobre a emoção de realizar esse sonho.

"Quando vi meu nome fiquei muito feliz. Chorei, fiquei emocionada, agradeci. Depois, várias pessoas ficaram me ligando para dar os parabéns. Agradeço a minha família, aos meus amigos e a Deus por ter passado em Letras-Libras", contou a caloura Jhullyene Campos.

Dayvison Patrick Araújo, 19 anos, disse ter tomado um susto quando viu a mensagem da aprovação. "Não sabia que tinha passado. Quando vi a mensagem - falando que eu tinha passado - fiquei muito feliz. Obrigado, Jesus! Quando mostrei o resultado, minha família ficou muito feliz”, relembrou.

Ele contou, ainda, que entrar na Uepa era um desejo antigo. “Eu queria muito estudar na Universidade. Quero ver como é o estudo de Libras, ver como o intérprete faz o trabalho dele. Sempre quis fazer Uepa porque os professores sempre explicavam como é", concluiu..

Superação

O estudante Aron Guimarães, 29 anos, estava tentando a aprovação no vestibular há quatro anos. “Fiquei admirado porque eu tinha passado. Minha mãe ficou feliz. Quero me formar, receber meu diploma, porque acho importante e vou ficar feliz com isso. Estou ansioso com essa dimensão toda. Estou me sentindo muito abraçado pelos amigos e pela comunidade surda. Vou estudar bastante e, futuramente, ser um professor de Libras", informou o calouro.

Também muito emocionada, a mãe da estudante Adriana Brito Aleixo, outra aprovada em Libras, afirmou que a filha sempre teve o sonho de ser professora. "Ela sempre disse para mim que o sonho dela é ser professora. Ela fala, ensina, e para mim é uma vitória. Enquanto muitos estão por aí, a minha filha está lutando para entrar na sociedade. Já agradeci tanto a Deus por minha filha ter passado, assim como os outros. Eu desejo que nos outros anos muitos alunos como ela passem no vestibular. Eu acho tão bonita essa profissão! Minha filha vai ser o que eu sempre quis ser, professora", declarou a cuidadora de idosos Socorro Brito.

Para a professora de Educação Especial Karla Loureiro, que trabalha há 17 anos na Escola Astério de Campos, a aprovação dos estudantes faz todo o esforço valer a pena. “A aprovação dos nossos alunos surdos é a melhor parte do reconhecimento ao nosso trabalho. O trabalho em uma escola bilíngue requer muita atenção, paciência e cuidado na comunicação com o nosso aluno porque ele precisa ser preparado de forma efetiva para o vestibular, de uma forma realista, e não é fácil”, ressaltou a educadora.

A diretora da escola, Francismara Pamplona, destacou que a conquista dos estudantes mostra que a educação e a inclusão podem dar bons resultados. “Meu sentimento é de muita emoção e alegria. Eu acredito que a educação ainda é a única maneira de chegar a uma vida melhor e de qualidade. E enquanto uma escola bilíngue para surdos, a gente garante a acessibilidade aos sonhos das pessoas com surdez. É muita alegria, emoção e o sentimento de continuar lutando”, disse a gestora, que trabalha há 12 anos com Educação Especial.

Enem em Libras

O Projeto Enem em Libras foi idealizado por professores da Escola Professor Astério de Campos, há quase 10 anos, com o objetivo de preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), trabalhando as habilidades e competências utilizando exclusivamente a Língua Brasileira de Sinais em sala de aula.

Segundo Francismara Pamplona, “o Projeto Enem em Libras iniciou há muito tempo na Escola, e em 2021 foi reformulado. Hoje é destinado aos alunos surdos do 3º ano, que estão matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Estado, juntamente com um percentual disponibilizado para a comunidade surda que concluiu o ensino médio, e que não tem referência do que vai fazer da vida. A Seduc dá o suporte para que aconteça, uma vez que quem ministra as aulas são os professores do Atendimento Especializado, e é um curso totalmente gratuito”.

Conquista de todos

Para a professora Karla Loureiro, o Projeto está se tornando cada vez melhor. “Esse é um projeto feito há muito tempo, e a cada ano nós estamos conseguindo aperfeiçoar. Como nós sabemos que estamos no caminho certo? Quando recebemos esse tipo de resultado. A felicidade não cabe em nós, e nós queremos mais e mais. Essa vitória é de toda a comunidade surda”, frisou.

A Escola Bilíngue para Surdos Professor Astério de Campos foi fundada em 1960 e integra a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio da Coordenação de Educação Especial (COEES). Oferece aos alunos surdos matriculados no ensino regular o Atendimento Educacional Especializado, além de Apoio Pedagógico Funcional para alunos com deficiência múltipla associada à surdez, surdocego e demais modalidades de ensino.

Atualmente, a Escola tem 123 estudantes matriculados, e ainda está com matrículas abertas. O apoio pedagógico é realizado para o ensino especializado na educação infantil, fundamental (ciclo) e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) em módulos I e II. Para receber o atendimento ofertado pela instituição, o aluno precisa estar matriculado em uma escola do ensino regular.