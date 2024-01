Listão UFPA 2024: após aprovação na Uepa, jovem com paralisia cerebral passa em Filosofia na Federal

"Só para humilhar!". Assim se manifestou, bem-humorado, neste sábado (27), o jovem Lucas Raphael Nobre Saldanha, 17 anos, ao saber que havia passado no Processo Seletivo 2024 da Universidade Federal do Pará (UFPA), para o curso de Filosofia. Isso porque Lucas já havia conquistado uma vaga para Filosofia no Processo Seletivo (Prosel) da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

"Eu estou duplamente feliz, com as duas aprovações do meu filho. Na sexta-feira (26), nós fizemos uma festa com ele, e hoje já estamos fazendo de novo. Eu sempre acreditei que ele iria conseguir o ingresso no ensino superior, pela dedicação dele, pela sensibilidade dele. Estou muito feliz!", externou a dona de casa Alexandra Nobre, mãe do Lucas e da Luna, de 6 anos de idade. A família mora no bairro de Jaderlândia, em São Miguel do Guamá.

Ainda na sexta-feira (26), Alexandra e Lucas saíram em carro aberto pelas ruas de São Miguel do Guamá, comemorando o primeiro feito do estudante. "Hoje, a gente vai fazer assar uma carne para comemorar mais essa vitória do Lucas", declarou Alexandra.

Desde muito cedo, Lucas sempre gostou muito de Filosofia. "Ele pretende fazer Filosofia na graduação, e, depois, cursar especialização em Filosofia Política", declarou a mãe do calouro. Lucas fez o 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Miguel de Bulhões, em São Miguel do Guamá, e recebe, agora, os cumprimentos dos familiares, amigos, colegas de escola e conhecidos do bairro.