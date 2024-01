Listão Uepa 2024: Jovem com paralisia cerebral consegue a tão sonhada aprovação em Filosofia

O jovem Lucas Raphael Nobre Saldanha, de 17 anos, morador da cidade de São Miguel do Guamá, nordeste paraense, foi um dos aprovados no Processo Seletivo (Prosel) 2024, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que divulgou o tão aguardado listão do vestibular na manhã desta sexta-feira (26).

Prematuro de cinco meses, com um quadro de paralisia cerebral que compromete a coordenação motora (membros superiores e inferiores), o adolescente teve a felicidade de ver seu nome entre os aprovados para o curso de Filosofia. Lucas deverá estudar naquele mesmo município.



A notícia da aprovação foi comemorada pela mãe do jovem nas redes sociais: “Tem sim pessoa com deficiência na universidade. Sabe por que? Porque eles podem ser e fazer o que eles quiserem”, festejou Alexandra Nobre. “Toda honra e toda glória a ti, Senhor, pela aprovação do Lucas no vestibular”, completou.

