Listão Uepa 2024: Calouro Isacc Newton é aprovado em Física

A Universidade Estadual do Pará (Uepa) divulgou nessa sexta-feira (26) o resultado do Processo Seletivo 2024 (Prosel 2024), o famoso "listão". Dentre os calouros, está o estudante Isacc Newton Dias Rodrigues, aprovado em Licenciatura em Física, no campus do município de Barcarena, no período noturno.

Estudante Isacc newton foi aprovado em Licenciatura em Física Universidade Estadual do Pará (Uepa) (Divulgação/Uepa)

O aluno foi um dos 40 aprovados na primeira chamada do processo seletivo da instituição pública. O inusitado é que o aluno aprovado leva o nome do renomado matemático e físico Isaac Newton, amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na Revolução Científica

Como procurar o nome no "listão" da Uepa?

1 - Acesse o site oficial da UEPA;

2 - Na tela inicial, clique em "Listão dos Aprovados (Prosel);

3 - Para pesquisar algum nome pelo computador, pressione as teclas "Ctrl" + "FF ao mesmo tempo. No celular, clique nos três pontinhos em algum canto da tela e busque em "Localizar na página"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)