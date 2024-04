Governo do Pará oferta 12 mil vagas em cursos gratuitos para a COP 30; veja como participar

O programa Capacita COP 30, do Governo do Pará, desenvolvimento por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), vai ofertar 12 mil vagas em mais de 67 cursos técnicos, visando qualificar mão de obra paraense para o maior evento mundial de mudanças climáticas, a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025.

Segundo o governo, o programa já alcançou 10 mil inscritos pela plataforma. As vagas são para cursos distribuídos em quatro eixos: turismo, hospitalidade e lazer; produção alimentícia; infraestrutura; e segurança. As aulas serão realizadas em quatro polos: Região Metropolitana de Belém, Santarém, Salinópolis e Arquipélago do Marajó.

"É um projeto que foi desenvolvido para ser integrador, aperfeiçoar e qualificar profissionalmente, ainda mais, os nossos prestadores de serviços, sejam profissionais, sejam para aqueles que iniciantes que queiram ingressar para essas oportunidades que vão surgir", declarou o titular da Sectet, Victor Dias, reforçando a importância de investir na capacitação e dar oportunidades para quem quer se inserir no mercado de trabalho.

Pessoas a partir dos 17 anos, que estejam ou não no mercado de trabalho, são o público alvo do programa, que busca estimular a economia do Pará, com estratégias para o fomento dos setores turístico e econômico, garantindo a geração de emprego e renda, além de preparar a capital paraense para atender às demandas da COP 30.

A aula inaugural dos cursos ofertados pela Sectet será realizada no dia 22 de abril.

Nos dias 8, 9 e 10 de abril iniciaram as aulas dos cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O cronograma de aulas desta primeira fase estará disponível em capacitacop30.pa.gov.br.

O programa contra com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Secretaria Estratégica de Articulação (Seac), Universidade do Estado do Pará (UEPA), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e mais de 20 parceiros, dentre eles, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Associação Comercial do Pará (ACP), Sindicato de Guias de Turismo do Estado do Pará (SINGTUR), Serviço Social da Indústria (SESI), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), Associação Brasileira de Agência Viagens do Pará (ABAV/PA), Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH).

Veja como se inscrever para os cursos

Faça a sua pré-inscrição pelo site do Programa Capacita COP 30

Quando aparecer a confirmação da pré-inscrição no e-mail, o aluno deverá apresentar a sua pré-inscrição e documentos (RG, CPF, comprovante de residência, cartão de inscrição, autodeclaração profissional - se for o caso) na unidade ofertante do curso, conforme o cronograma