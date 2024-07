Inscrições para cursos livres de línguas estrangeiras da UFPA iniciam na próxima segunda-feira

O período de inscrições para os cursos livres de línguas estrangeiras da Universidade Federal do Pará (UFPA) inicia na próxima segunda-feira (29) e segue até o dia 2 de agosto, para as turmas do segundo semestre de 2024. O prazo também segue até que o limite de vagas ofertadas seja alcançado. As matrículas devem ser realizadas por meio do site da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). O edital está disponível on-line.

Serão ofertadas vagas para os cursos de Inglês, Francês, Espanhol, Introdução ao Árabe, Português como Língua Estrangeira (PLE) e Libras. Para os cursos de Inglês, Francês e Espanhol do 1º ao 7º nível, foram disponibilizadas turmas nas modalidades presencial e on-line. Já as turmas de Introdução ao Árabe e PLE serão ofertadas apenas na modalidade on-line e a turma de Libras será na modalidade presencial.

Também serão ofertados cursos de Inglês e Francês Instrumental e Conversação em Inglês e Espanhol. Em ambas as modalidades, o investimento total em cada curso é de R$430 por semestre. A primeira parcela é no valor de R$150 e as quatro parcelas restantes, R$ 70. As aulas serão realizadas do dia 16 de agosto ao dia 21 de dezembro e a frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total do curso.

Prazos

Os dias 29 e 30 de julho foram reservados para a matrícula de candidatos às turmas de Inglês, Francês e Espanhol (presencial e on-line) nível 1. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, poderão se matricular interessados nas turmas de Inglês, Francês e Espanhol, presencial e on-line, do nível 2 ao 7, e nas turmas de Conversação em Inglês e Espanhol, Inglês e Francês Instrumental, Introdução ao Árabe on-line, PLE on-line e Libras presencial. Já os bolsistas CLLE e Prolínguas deverão realizar as respectivas matrículas nos dias 8 e 9 de agosto.

Requisito

Não será permitida a matrícula de estudantes que não possuem o ensino médio completo ou que estejam em mais de uma turma da mesma língua. Aqueles que não foram aprovados anteriormente e se matricularam no subsequente terão a matrícula cancelada, sem direito de ressarcimento do valor pago. Já quem desistir do curso antes do início das aulas terá direito à devolução no importe de 70% do valor pago a título de matrícula.

Estudantes que tiverem matrículas confirmadas devem comparecer ao prédio do Instituto de Letras e Comunicação (ILC) da UFPA para o início das aulas - de acordo com o dia e horário da turma escolhida. E aqueles matriculados na modalidade on-line deverão aguardar e-mail de apresentação do professor com o link de acesso para as aulas. O envio será feito para o e-mail cadastrado no sistema da Fadesp).