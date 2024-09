Bole Bole e Deixa Falar disputam final na Grande Rio com festas nas sedes das escolas em Belém

Bole Bole e Deixa Falar estão na final da escolha do samba-enredo Grande Rio

Concurso de samba-enredo, que tem cinco composições terá transmissão ao vivo e festa nas escolas de samba em Belém



Neste sábado (28), as agremiações do Bole Bole e Deixa Falar disputam a final de samba-enredo na Grande Rio. A seletiva final ocorre na quadra da escola fluminense, com entrada franca.

As composições paraenses de Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes (Deixa Falar), e Vetinho, Felipe Silva e Danilo Vetinho (Bole Bole), disputam com as parcerias de Diogo Nogueira, Derê e Elias Bililico.

Foram duas seletivas até chegar à final, uma ocorreu em Belém e outra no Rio de Janeiro. O samba-enredo selecionado irá para o desfile da Grande Rio no dia 03 de março de 2025, no Sambódromo Marquês de Sapucaí.

No ano que vem, a escola de Caxias levará para a Avenida o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Para torcer e assistir a esse momento histórico para a cultura do Pará, uma grande festa está sendo preparada nas quadras das agremiações em Belém, com muito samba e show das baterias. A comunidade de cada escola e os brincantes vão acompanhar ao vivo a transmissão diretamente do Rio de Janeiro.

A Deixa Falar, localizada na Rua Cesário Alvim, no bairro da Cidade Velha e o Bole Bole, na Travessa Pedreirinha do Guamá, no bairro do Guamá.

“É indiscutível que essa realização, em parceria com a Grande Rio, é um divisor de águas para o carnaval de Belém. Nossas agremiações participaram de seletivas e agora as duas melhores, escolhidas pelos jurados da Grande Rio, estão concorrendo no Rio de Janeiro, entre as favoritas. Essa disputa para o samba oficial nunca aconteceu e isso prova a força e a potência profissional dos nossos artistas de Belém, que lutam muito para fazer um carnaval”, disse Fernando Guga Gomes, presidente da Escolas de Samba Associadas – ESA.

O festival será transmitido pelo canal oficial da Grande Rio, no YouTube, a partir das 22h. Assista:

As disputas dos sambas-enredos já estão definidas: 1- Diogo Nogueira, Myngal, Inácio Rios, Federal e Igor Leal; 2- Derê, Licinho Santos, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro e Eduardo Queiroz; 3- Deixa Falar: Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes; 4- Elias Bililico, Xande de Pilares, Manfredini Henrique, Edinho Games e Sergio Daniel; e 5- Bole Bole: Vetinho, Felipe Silva e Danilo Vetinho.