Cantora Mariza Black realiza live session 'Pelas Águas do Samba' nesta sexta-feira (10/01

Com 21 anos de carreira, Mariza Black traz a seu público a live session “Pelas Águas do Samba”. O trabalho, que estará disponível em seu canal do YouTube nesta sexta-feira, 10 de janeiro, às 16h, apresenta uma seleção de cinco faixas que destacam sua versatilidade, indo do partido alto ao samba-enredo.

O mini show foi gravado no Café Portela, um espaço icônico de sambistas paraenses e também de fora do estado, idealizado pelo cantor e compositor Flávio Portela, que fica no município de Ananindeua. “Estou muito emocionada em lançar esse trabalho, que foi pensado com tanto carinho por mim e pela minha equipe. Há muito tempo eu queria gravar um audiovisual com as músicas do meu álbum. E foi ainda mais especial gravar no Café do ‘tio Flávio’”, celebra Mariza, demonstrando a amizade e parceria de longa data com o anfitrião.

Na live session, a cantora interpreta quatro músicas do seu álbum solo “Samba Parauara” (2019) e também “Tô que tô saudade”, sucesso do cancioneiro paraense na voz de Nilson Chaves e composto por Eudes Fraga, que ganha o ritmo do samba nessa gravação especial.

As outras faixas são de autoria de artistas paraenses. “Tua presença”, do saudoso Alcyr Guimarães, é uma música poética e gostosa de acompanhar no passinho do samba lento. “Peço perdão de invadir sem pedir licença”, inicia. “Cantei, no céu passeei, estrelas contei nesse firmamento. Dancei, me realizei, nem sequer roguei teu consentimento”. Em “Fé batuqueiro”, de Raoni Corrêa e Paulinho Lobato, Mariza convida a cantar junto a letra de personagens históricos e refrão contagiante: “Batuqueiro tenha fé em Deus. Para quem não conhece, meu nome é samba. A fé no batuque me fortaleceu”.

Ainda, “Ê que Bamba”, de Delly do Cavaco, é um hino de amor ao samba, que exalta a paixão do povo do Pará pelo ritmo: “Samba tá no coração da gente, dessa gente paraense que faz a massa cantar!”, inicia. Já “Ogum Megê”, de Diego Xavier e Carla Cabral, celebra a entidade afro religiosa com alegria: “Eu sou fiha de Ogum Megê (...) cavaleiro dos quintais, traga as forças ancestrais dos quilombos aos xamãs (...) me proteja em nome de oxalá”.

.A produção de “Pelas Águas do Samba” é assinada pela Grato Produções, MP4 Produção e MBlack Produções. A captação de áudio ficou por conta de Sérgio Siqueira, com mixagem e masterização de Rodrigo Garcia. A direção de arte foi desenvolvida por Mariza e Évila Moreira, enquanto Suzane Botelho e André Ferreira assumiram a direção geral.

Novos projetos à vista

O mês de janeiro promete mais novidades para os fãs de Mariza Black. No próximo dia 17, ela lançará o videoclipe de “Senhora do Mar”, uma composição de Toninho Nascimento, conhecido compositor paraense de sucessos gravados por Clara Nunes, como “Conto de Areia” e “Deusa dos Orixás”. “Senhora do Mar” também foi gravado por Mariza em “Samba Parauara”.

Já no dia 24 de janeiro, Mariza lançará o videoclipe do seu novo single “Beleza Africana”, de autoria do famoso letrista Dudu Neves e do músico Davi Amorim, ambos do Pará.

Agende-se:

Lançamento da live session “Pelas Águas do Samba”, de Mariza Black

Dia: 10/01/2025 (sexta-feira)

Horário: disponível a partir das 16h

Link:https://www.youtube.com/@marizablack718