Grandes artistas paraenses realizam show solidário para Simone Almeida

Um show solidário para Simone Almeida será realizado na próxima terça-feira (23), no palco do Teatro da Estação Gasômetro. Grandes nomes do canto e da composição do Pará como Nilson Chaves, Gigi Furtado, Mário Mouzinho, Mariza Black, Arthur Espíndola, Júnior Soares e Mahrco Monteiro se reunirão para o evento que destinará a renda ajudar no tratamento de saúde da amiga e cantora. O show marcado para às 20h já está com a venda de ingressos aberta a R$ 25.

Com apresentação da atriz Yeyé Porto e direção artística de Mário Mouzinho, o show contará com a banda base formada por João Bererê (bateria), Neyzinho Rocha (baixo), Jacinto Kawage (teclados), Davi Amorim (guitarra) e Patury (percussão).

A paraense Simone Almeida começou em canto coral e depois enveredou pelo canto popular, onde conquistou muitos prêmios e reconhecimento. O primeiro álbum solo "Recado" foi indicado ao prêmio TIM de Música e concorreu com mais 30 CDs de música brasileira à indicação ao Grammy Latino. Simone Almeida também foi premiada como a melhor cantora paraense de MPB e melhor CD de MPB, no I Prêmio Cultura de Música. Foi uma das 50 artistas contemplados pelo Programa Rumos, do Instituto Itaú Cultural, e concorreu ao 8º Prêmio VISA de Música Brasileira – edição vocal, sendo a única representante do Norte do país.

Na carreira de Simone também há participações em shows memoráveis de Belém como “Mulheres”, “Mulher e Amada”, “Peças Íntimas” e “Mulheres II”. Ao lado de Nilson Chaves e Marco André, excursionou pela Amazônia Legal com o show “Tambores da Amazônia”. No repertório de Simone há grandes homenagens a compositores amazônicos de destaque como Ruy Barata e Waldemar Henrique.

Segundo o diretor artístico, Mário Mouzinho, o show surgiu da necessidade de ajudar Simone, muito querida no meio artístico. “Surgiu da necessidade de nós ajudarmos uma das nossas amigas - a Simone, que está precisando de ajuda financeira para tratamento de saúde. Fizemos essa doação de carinho e solidariedade”, afirmou. “Simone é uma querida e talentosa, tenho como uma das referências e uma das vozes mais belas do nosso Estado e da música brasileira. Só tenho boas referências, além de ser uma pessoa muito solidária e religiosa”, destacou.

O compositor e cantor Nilson Chaves, cunhado de Simone, ressalta que essa é uma forma de retribuir todo o carinho da amiga. “Simone sempre foi uma pessoa muito próxima de mim, é minha cunhada. Ele esteve muito presente quando estive internado por covid-19 no Hospital na Santa Casa. É uma pessoa muito querida, além de ser uma excelente cantora, de primeira linha, é uma irmã. Estamos sempre juntos nas situações gerais”, contou.

Mouzinho adianta que o show já está quase tudo pronto para a próxima terça-feira (23). “Os artistas vão cantar os seus repertórios particulares, cada um vai cantar um pouco do seu repertório. Será aproximadamente uma hora e meia de duração. O show já está organizado. Vamos só ensaiar com a banda base e os artistas. Todos estão fazendo um trabalho solidário para a Simone, desde a equipe técnica, produção, assessoria de imprensa, e os artistas. Todas essas pessoas estão doando o seu trabalho para essa causa”, detalhou.

Show solidário para Simone Almeida

Participação de Nilson Chaves, Gigi Furtado, Mário Mouzinho, Mariza Black, Arthur Espíndola, Júnior Soares e Mahrco Monteiro

Data: terça-feira, dia 23

Local: Teatro da Estação Gasômetro - Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás, Belém

Horário: às 20h

Ingressos: R$ 25