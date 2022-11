Simone Almeida realiza o show do EP 'Leve'

A cantora Simone Almeida realiza o show do novo EP “Leve”, nesta sexta-feira, 11, no auditório do Sesc Ver-o-Peso, a partir das 19h. A apresentação terá as participações especiais dos cantores Renato Rosas e de Ruan Lennon.

“Leve” é o quinto álbum da carreira de Simone Almeida, que está disponível no canal da artista no Youtube, Simone Almeida Cantora Oficial. “A ideia do ‘Leve’ partiu do meu esposo, Fernando Dako, e eu fui escolhendo as músicas. Sem dúvida nenhuma, (esse trabalho) tem a ver com a (superação) da pandemia. A gente precisa da leveza para viver, depois de todo esse caos que aconteceu”, avalia Simone.

Ouça aqui.

“’Leve’ é um conceito que parte de letras suaves e de instrumentação suave. É um disco feito com dois violões para ter o conceito artístico de leveza. A instrumentação é leve e os temas também”, explica Dako, que divide a produção do EP com Davi Amorim. Inclusive, nesse EP de canções, Davi executa os arranjos de violão de aço de todas as sete faixas do projeto junto com Ígor Capela, além de tocar ukulelê na faixa “Pra Ser Feliz”.

“A primeira canção, que se chama ‘Você corre tanto’ (Simone Carvalho e Rafael Gabriel) tem um pouco a ver com a questão dos relacionamentos, da ansiedade e do corre-corre do dia a dia. Que a gente possa se olhar mais, se entender melhor e cuidar uns dos outros para que as coisas fiquem melhores”, acrescenta Simone.

A intérprete do sucesso “Meu Grande Amor” (Eudes Fraga), mostra o lado compositora em duas faixas do projeto. Ela fez as letras e contou com o parceiro Renato Rosas na melodia de “Céu Estrelado”, música em homenagem à filha dela, Beatriz; e teve Guto Risuenho como autor da melodia de “Pra Ser Feliz”.

Outra homenagem da cantora em “Leve” é a faixa “Inverno” (Davi Amorim e Dilla Gomes), que é dedicada a Fernando Dako. As demais músicas do EP são “Eu te amo” (Allex Ribeiro e João Paulo), “Vai” (Allan Carvalho) e “Dodói” (Juraíldes da Cruz).

Show

Para dividir o palco do show, Simone convidou o cantor e compositor Renato Rosas, co-autor de “Céu Estrelado” e parceiro dela em projetos sociais, especialmente realizados durante a pandemia pela Covid-19. O outro convidado, Ruan Lennon, é um novo amigo que tem sido convidado para participar de outros shows dela. “Gosto muito da voz dele”, afirma Simone.

Com mais de 30 anos de carreira, Simone Almeida lançou anteriormente os álbuns “Recado”, “Quando teu amor chegou em mim”, “Amor maior que tudo” e “Meu grande amor”. A meta é que o novo EP chegue às plataformas de áudio até dezembro.

Ficha técnica

A gravação, mixagem e masterização foram realizadas por Fernando Dako. A foto da capa do EP é de Kamila Canhedo e a arte da capa, de Andrea Pinheiro.

“Leve” foi realizado com recursos da emenda parlamentar da Deputada Marinor Brito e foi viabilizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP), do governo do estado, por meio da Produtora Namazonia.

Agende-se:

Show “Leve”, de Simone Almeida

Dia: Sexta-feira, 11

Hora: 19h

Local: Auditório do Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523, Campina)

Ingressos a R$ 5,00 para o público em geral, a R$ 2,50 (meia) para estudantes e idosos e gratuito para trabalhadores do comércio e dependentes.

Informações: (91) 3084-0470 e 0472, sites e redes sociais do Sesc Pará