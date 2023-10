Mariza Black comemora 20 anos de carreira com show especial em Belém

A cantora paraense Mariza Black celebra 20 anos de carreira com um show especial na capital paraense. Intitulado como “Mariza Black 20 anos”, o espetáculo será realizado na próxima sexta-feira, 20, a partir das 20h, no Teatro do Sesi. A cantora é considerada símbolo do samba no Pará. O show terá as participações especiais de Cris Matos, Meio Dia da Imperatriz, Arthur Espíndola, Carlos Gutierrez, grupo para-folclórico Parananin e da escola de samba Caprichosos da Cidade Nova, da qual Mariza é intérprete de samba-enredo.

Desde os clássicos nacionais até os regionais, Mariza Black, já foi responsável por muitos eventos de samba na cidade. Para o show de 20 anos, a artista reservou um repertório de clássicos e contemporaneidades, canções da MPB em ritmo de samba, três faixas do seu álbum "Samba Parauara" (2019) - "Só Deus" (Rodrigo Meireles e Diego Xavier), "Tua Presença" (Alcyr Guimarães)e "Senhora do Mar" (Toninho Nascimento e Lúcio Mariano) - além de "Preciso Voltar a Ser Eu" (Adriano Dutra e Márcio Alexandre, do Fundo de Quintal), lançada em 2022, e as inéditas "Procissão do Ijexá" (Toninho Geraes e Toninho Nascimento) e "Beleza Africana" (Davi Amorim e Dudu Neves).

Segundo a cantora, ela está em uma cronologia crescente. “Me sinto realizada em poder completar 20 anos de carreira com tantas trocas e tantos corações tocados através da arte, através da música. Estou tendo um retorno muito grande do público", destacou. Mariza reforçou ainda que durante esses 20 anos, pôde conhecer muitos artistas do Pará e também a nível nacional. “Me apresentei fora do estado representando o samba parauara, fiz conexões e parcerias valiosas, consegui mostrar o meu trabalho, conquistar espaço e também me emocionei junto com o público em diversas ocasiões em que cantamos juntos celebrando a vida", completou a cantora.

Vale destacar ainda, que no palco da celebração especial dos 20 anos de carreira, Mariza será acompanhada pelos músicos Davi Amorim (direção musical e violão), Samuel Coelho (sax), Alexey Moreira (contrabaixo), Jorge Nascimento (cavaquinho), Waldir Almeida (percussão), Augusto Alcântara (bateria) e (Marlesson Silva (pandeiro, tantan e caixa).

Mariza Black é uma das maiores intérpretes de samba paraense. Com 17 anos de carreira, ela é presença constantes nos palcos levando seu som e percussão, além do cavaquinho na cadência de composições do samba local, bem como na interpretação de grandes clássicos nacionais.

Agende-se

“Mariza Black 20 anos”

Data: 20/10

Hora: 20h

Local: Teatro do Sesi (Av. Almirante Barroso, 2540, Marco)

Ingressos: disponíveis no Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/87926 e também na bilheteria do teatro

Mais informações: (91) 3366-0971