A fila andou? Veja fotos da musa apontada como novo affair do ex-BBB Matteus Amaral

O ex-BBB Matteus Amaral estava namorando com a ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira, desde o programa do ano passado, quando se conheceram durante o reality. Com o fim do relacionamento dos dois, ele passou o Carnaval de 2025 solteiro, mas não negou estar se relacionando com Anna Julia Ferreira, uma estudante de medicina e influenciadora digital.

No último domingo (09/03), ele contou que segue solteiro, mas que ele e Anna Julia estão se conhecendo melhor. Os dois já foram flagrados em clima de intimidade numa festa no Rio Grande do Sul.

Ela é famosa nas redes sociais e conta com mais de 60 mil seguidores, em que compartilha dicas de moda e viagens, além da própria rotina.

Confira as fotos de Anna Julia Ferreira:

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)