Cinema vai liberar pipoca em baldes de até 10 litros por R$ 19; veja as condições

Uma rede de cinemas está oferecendo uma promoção especial para os fãs de pipoca no cinema. No dia 16 de março será possível levar seu próprio balde, de até 10 litros, para ser preenchido com pipoca salgada por apenas R$ 19. A ação, que promete atrair muitos cinéfilos, tem condições específicas para participação. Confira a seguir todos os detalhes da oferta do Cinemark!

Como funciona a promoção "Traga Seu Balde"?

A dinâmica é simples, mas quem imaginaria que seria possível ir ao cinema com um balde de pipoca de 10L? A promoção "Traga Seu Balde" permite que você leve qualquer recipiente que tenha em casa (desde que esteja limpo e seja próprio para alimentos) para ser preenchido com pipoca salgada. Pode ser uma bacia grande de plástico ou até aquele balde esquecido no fundo do armário – sem exageros, claro.

Vale lembrar que a promoção só é válida para pipoca salgada. Caso prefira os sabores doces ou outros tipos, será preciso comprar da forma tradicional. Mas, considerando os preços das pipocas nos cinemas, quem se importaria? O importante é que, por apenas R$ 19, o seu balde será recheado até o topo com pipoca fresquinha e crocante.

E se o seu recipiente for maior que 10L?

Não se preocupe, a promoção é flexível quanto a isso! Se você levar um recipiente maior que 10L, o valor pago cobre os 10 litros de pipoca, nada mais. Mas já é bastante pipoca, não? O que importa é a diversão no cinema, com muita pipoca, claro!

Do Popcorn Day para o Brasil

Essa ação é uma adaptação do Popcorn Day, evento tradicional nos cinemas dos Estados Unidos. Por lá, a promoção é conhecida como BYOB (Bring Your Own Bucket), ou, em português, "traga seu próprio balde". O evento ocorre no dia 19 de janeiro, mas a Cinemark Brasil decidiu trazer essa ideia para o dia 16 de março, aproveitando o domingo com maior movimento nos cinemas.

Regras para garantir sua pipoca

Antes de correr atrás de um balde gigante, aqui estão os detalhes para não errar:

- A promoção acontece apenas no dia 16 de março de 2025;

- O recipiente deve ter até 10L de capacidade, estar limpo e ser adequado para alimentos;

- Só vale para pipoca salgada – não é válido para pipoca doce ou outros sabores;

- O valor promocional de R$ 19 cobre apenas um preenchimento do balde (sem refil);

- Cinemas Prime/VIP não participam.

Como participar?

Para participar, basta comparecer a uma das unidades participantes no dia 16 de março e levar seu recipiente. É importante consultar o site da Cinemark para conferir todas as condições e detalhes da promoção. Lembre-se de que a oferta é válida apenas para pipoca salgada, sendo outros sabores, como a doce, excluídos da promoção.