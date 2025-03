Twitter caiu? X apresenta instabilidade nesta segunda-feira (10/03)

O X, antigo Twitter, apresenta instabilidade nesta segunda-feira (10/03). Internautas reclamaram que não conseguem visualizar e fazer publicações na rede social. O problema começou no início desta manhã, segundo os relatos de diversos usuários registrados pelo site especializado Downdetector.

Além do Brasil e Estados Unidos, internautas da França, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Austrália, Índia e México enfrentaram a instabilidade por volta das 7h e 11h. Depois de algum tempo chegou a melhorar, mas novas reclamações foram vistas por volt das 12h e até então a rede social ainda não voltou ao normal.

A plataforma Downdetector monitorou as notificações sobre o funcionamento do X às 11h. No Brasil, o número de reclamações atingiu 4,2 mil, enquanto nos Estados Unidos o número foi bem superior, com cerca de 38 mil no mesmo horário.

Este foi o segundo pico, enquanto o primeiro aconteceu por volta das 7h, em que o site contou com 3,7 mil notificações brasileiras e 21 mil norte-americanas.

O dono do X, Elon Musk, tem utilizado a rede social normalmente, mas não chegou a comentar sobre o ocorrido desta manhã.

