Estudantes da Escola Albanízia de Oliveira aprendem sobre preservação ambiental no Parque do Utinga

Quarenta alunos do 1° ano da Escola Estadual Albanízia de Oliveira, de Belém, tiveram uma manhã especial com aprendizado sobre preservação ambiental, na manhã desta quinta-feira (5/6), no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, na capital paraense. A atividade, que contou com palestras e trilhas, fez parte da programação do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5/6).

Durante a visita, os alunos tiveram acesso a uma palestra com informações sobre o Parque do Utinga e o meio ambiente, além de trilhas e visitas aos lagos Bolonha e Água Preta e aos projetos do parque, como o de reintrodução das ararajubas na natureza, espécie extinta na região de Belém.

O objetivo da visita é formar a consciência ambiental dos jovens estudantes. “Atividades como essa aqui no Parque do Utinga, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, fomentam o pensamento crítico do aluno e uma conscientização ambiental”, explica a professora Lorena Martins.

A estudante Mariah Martins acredita que programações como essa visita são necessárias para a formação dos estudantes. “Acho isso muito importante, a escola trazer esses ensinamentos para conhecermos ainda mais, porque esse é o nosso habitat. Moramos num lugar cercado por natureza”, afirma.

Atividades escolares

A professora de Educação Ambiental, Erika Negrão, explica que essas atividades fora da escola são importantes para aplicar a teoria das salas de aula na realidade. “Tivemos a oportunidade de levá-los para o Sistema de Tratamento de Água de Belém, onde puderam conhecer todo o sistema, no mês passado. Agora, é um complemento vir ao Parque do Utinga e ter essa dimensão espacial maior. É importante para o aluno perceber o lugar em que ele vive, a importância do tratamento da água e a preservação do meio ambiente”, disse.

Professora de Educação Ambiental, Erika Negrão (Adriano Nascimento)

A Escola Estadual Albanízia de Oliveira começou as atividades sobre o meio ambiente nesta quarta-feira (4/6) com uma conferência para despertar uma consciência ambiental. “Na escola, desde ontem, iniciamos a semana do meio ambiente com uma conferência. Hoje, damos valor em desenvolver o protagonismo juvenil nos nossos alunos. Então, eles propuseram projetos para trabalhar a questão ambiental, não só na escola, mas na comunidade em que eles vivem”, detalha a professora Lorena Martins.

Interesse dos estudantes

Durante a visita, um dos pontos que despertou o interesse da estudante Beatriz Feitosa foram os impactos da degradação ambiental. “Me chamou atenção o desmatamento, sobre as minerações ilegais e como isso vai impactar bastante a nossa vivência. É algo que pode ser pequeno, mas vai afetar a população e os animais. Até porque é algo que tem no planeta para a nossa vivência, mas, mesmo assim, as pessoas fazem o mal”, relata.

Estudante Mariah Martins comenta sobre a visita (Adriano Nascimento)

Para Mariah Martins, o que chamou a sua atenção foram os cuidados com os animais. “Durante a palestra, citaram sobre os pontos que construíram de cuidado com as ararajubas e dos animais. Achei isso muito legal, porque quem mora perto ou distante tem um acesso mais livre pela natureza”, comenta.

Atividades no Parque do Utinga

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna é uma Unidade de Conservação Estadual cujo propósito é preservar ecossistemas naturais, promover atividades de educação ambiental, como o turismo ecológico, além de estimular a produção de pesquisas científicas.

Os visitantes podem realizar atividades recreativas e físicas e entrar em contato com mais de 400 espécimes de animais e mais de 150 espécies de plantas.

Em torno de 70% do abastecimento de água de Belém tem origem no Parque do Utinga, a partir dos lagos Bolonha e Água Preta, garantindo água tratada para mais de 1,5 milhões de pessoas.

O parque recebeu vários passeios escolares ao longo desta semana, devido ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Jefferson Azevedo, que trabalha no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), explica que as visitas possibilitam “levar, para esses estudantes, a importância do parque, porque muitos que vem aqui não sabem a importância real, pensam que é só uma área de lazer, mas não é somente isso. É uma área que deve ser preservada por causa da fauna e flora, e por ser, hoje, a principal fonte de abastecimento da cidade”, disse.

Estudantes na palestra, no Parque Estadual do Utinga (Adriano Nascimento)

Além das visitas escolares, o Parque do Utinga realiza exposições para os visitantes que forem aos finais de semana, que visam trabalhar a consciência ambiental das pessoas. “Nos dias de semana, são as visitas escolares. E nos finais de semana, nós teremos exposições de conscientização ambiental, em parceria com as escolas que trazem projetos e com o Instituto Federal do Pará (IFPA)”, explica Jefferson Azevedo.

Serviço:

Funcionamento do Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Dias: Todos os dias da semana, exceto terças-feiras.

Horário: 6h às 17h.