Junho Vermelho: Hemopa inicia campanha de doação de sangue; confira a programação e onde doar

No primeiro trimestre de 2025, a doação de sangue cresceu cerca de 10% em comparação com o mesmo período de 2024, no Pará. O número de bolsas de sangue coletadas saltou de 13,3 mil para 14,6 mil nesse período comparativo. Para continuar nesse ritmo, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) preparou uma programação vasta para o Junho Vermelho, mês da campanha mundial de conscientização sobre a doação de sangue, que começa neste domingo (1), com o tema “Junho Vermelho - Dia Mundial do Doador de Sangue 2025”.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, reforça a importância da campanha para alimentar os estoques de sangue, que vão beneficiar inúmeros pacientes. “Isso é uma forma de fomentar, junto à população, a importância desse gesto tão simples que é a doação de sangue, para que a gente possa fomentar os nossos estoques, mantendo a regularidade do estoque para atender todas as demandas hospitalares da rede pública e privada do Estado do Pará”, afirma.

De 2023 para 2024, houve um aumento de 6% na coleta de sangue no Pará. No ano passado, foram coletadas 72.765 bolsas de sangue, frente às 68.451 de 2023. Até março de 2025, foram coletadas 14.654 bolsas no Hemopa, um crescimento em torno de 10% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram registradas 13.322 bolsas. Os dados são do Hemopa.

O engajamento da sociedade nas campanhas do Junho Vermelho é refletido nos números registrados. “Durante o mês de junho, temos um dos maiores números de coleta, ultrapassando, por exemplo, na Região Metropolitana de Belém, mais de 6 mil coletas. No Pará, são quase 12 mil coletas”, informa Paulo Bezerra, que reforça a necessidade do engajamento da população ao longo do ano inteiro.

Programação da Fundação Hemopa para o Junho Vermelho

A Fundação Hemopa preparou uma série de atividades para celebrar o Junho Vermelho e estimular a população a doar sangue. A programação, composta por gincana, mesa redonda, caminhada, atrações musicais e outras ações, será realizada de 14 a 16 de junho para o público externo. Confira:

14 de junho (sábado) - Em comemoração ao Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, o Hemopa realizará o “Forrozão da Doação” na sede do Hemopa, das 8h às 12h. Quem for terá acesso às brincadeiras juninas, bingo, atrações musicais juninas, customização de camisas temáticas e certificação de agradecimento aos doadores de aférese e fenotipados, parceiros multiplicadores e aniversariantes do dia 14/06.

14 de junho (sábado) - Atividade "Passando o Bastão" destinada principalmente aos doadores que completam 70 anos, na sede do Hemopa, das 8h às 12h. A ação será um convite a esses doadores para que "passem o bastão" para os novos. Terá homenagem e certificação.

15 de junho (domingo) - Para quem prefere exercícios físicos, o Hemopa organizará a 8ª Caminhada pela Vida Sustentável, no Parque do Utinga, com concentração marcada para às 7h. Haverá sorteio de brindes, ação sustentável com uso de copos reutilizáveis e exposição de serviços e produtos de instituições parceiras.

16 de junho (segunda-feira) - Mesa redonda com o tema "Hemopa e Rede Hospitalar: um trabalho de corresponsabilidade na preservação da vida" no Auditório do Hemopa, das 8h às 13h. O evento será destinado aos profissionais de saúde da rede pública e privada.

24 de junho (terça-feira) - Campanha com servidores da Fundação.

- Campanha com servidores da Fundação. 1 a 28 de junho - Os servidores municipais de Belém e Marituba vão competir nas doações de sangue, na gincana solidária “Juntos por uma Causa”. As três instituições de cada município com o maior número de doações levarão os troféus.

O ato de doar: histórias que inspiram

Aos 19 anos, a estudante Monique Rani decidiu doar sangue pela primeira vez na última quinta-feira (29) e levou a mãe e a irmã. Apesar do medo inicial, ela não teve problemas e ressaltou a importância da doação. “Está sendo tranquilo, uma boa experiência para mim. Sempre acontece das pessoas precisarem de sangue. Acredito que fazer o bem não custa nada”, relata Monique.

O ato da estudante, mesmo simples, causa um grande benefício para quem recebe a doação. Uma das beneficiadas pelas campanhas foi a professora Izabel Cristina, paciente oncológica, que precisou de sangue em 2022. Ela conseguiu a quantidade necessária a partir de uma campanha que coletou 22 bolsas de sangue.

“É de suma importância. Nós, que somos pacientes, necessitamos muito desse apoio. Quando não se tem sangue, é uma tristeza porque você fica muito tempo esperando. Quando você tem um doador, a sua bolsa chega imediatamente”, conta Izabel.

Outra beneficiada com campanhas realizadas, inclusive em parcerias com instituições, é a assistente administrativa Sandra Faustino, que precisou de transfusões de sangue durante o tratamento contra o câncer. “Pensava que fosse apenas um tratamento paliativo com medicações, mas não, teve momentos em que eu precisei de transplante. Até teve casos de eu ir para a emergência e lá eu precisava de transfusão”, compartilha Sandra.

No caso da autônoma Hannah Dias, além de ser doadora, ela realizava campanhas de doação de sangue. Na primeira caravana da empresa na qual ela trabalhava, inclusive, foram captados 29 doadores, dos quais metade nunca havia doado.

Contudo, anos depois, a autônoma precisou das bolsas de sangue. “Recebi bolsas de sangue por ter tido um problema de saúde que era atípico, que foi uma gravidez tubária. Foi necessário que eu estivesse do outro lado da cadeira, não doando e sim recebendo. E isso só afirmou mais ainda a importância da doação de sangue”, comenta Hannah.

Onde e quando doar sangue?

Quem não conseguir doar sangue nas programações realizadas pela Fundação Hemopa ou deseja contribuir em outros momentos, pode procurar um hemocentro ao longo do ano inteiro.

Há hemocentros espalhados em vários lugares da Região Metropolitana de Belém e do Pará, como em Castanhal, Santarém, Marabá, Capanema, Tucuruí, entre outros.

Endereços para doação

Sede do Hemopa - Belém

Endereço: Av. Serzedelo Corrêa, 1725 – Batista Campos.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h30 às 18h. Sábado: 7h30 às 17h.

Posto de Coleta - Castanheira Shopping

Endereço: Rod. BR-316, KM 01 – Pórtico Castanheira (em frente à entrada do shopping).

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h30 às 18h. Sábados: 7h30 às 17h. Domingos: 8h às 15h.

Posto de Coleta - Shopping Metrópole

Endereço: Rod. BR-316, n.º 4.500, KM 04 – Coqueiro (térreo do Shopping Metrópole, entrada pela Mário Covas).

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h30 às 18h. Sábados: 7h30 às 17h.

Hemocentro de Castanhal

Endereço: Rua Quincas Nascimento, n.º 521 – Saudade.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h às 13h.

Hemocentro de Santarém

Endereço: Av. Frei Vicente, n.º 696, entre as Alamedas 30 e 31 – Aeroporto Velho.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h às 13h.

Hemocentro de Marabá

Endereço: Rod. BR-230 (Transamazônica), quadra 12, s/n – Agrópolis do Incra.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h às 13h.

Hemonúcleo de Abaetetuba

Endereço: Av. Santos Dumont, s/n – São Lourenço.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h às 12h30.

Hemonúcleo de Altamira

Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n – Esplanada do Xingu.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h às 12h30.

Hemonúcleo de Capanema

Endereço: Rod. BR-308, KM-0, s/n – São Cristóvão.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h às 12h30.

Hemonúcleo de Redenção

Endereço: Av. Santa Tereza, s/n – Centro.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h30 às 12h30.

Hemonúcleo de Tucuruí

Endereço: Av. Veridiano Cardoso, s/n – BR 422 – Santa Mônica.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira: 7h às 13h.

Critérios para doar sangue

Documentação: Apresentar um documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, carteira de trabalho ou passaporte). Documentos digitais oficiais também são aceitos;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem trazer autorização do responsável legal);

Ter mais de 50 kg;

Estar bem alimentado (não estar em jejum);

Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Intervalo entre doações: Homens: 2 meses / Mulheres: 3 meses.